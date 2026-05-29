Kanser tedavisinde tarihi eşik aşıldı: Akdeniz Üniversitesi Türkiye’de bir ilki başardı!

Cumhurbaşkanlığı desteğiyle kurulan İleri Sağlık Araştırma Merkezi bünyesindeki CAR-T Hücre Tedavi Merkezi, dünyadaki sınırlı sayıdaki örneklerinden biri olarak Kurban Bayramı'nın hemen ardından ilk hastalarını kabul etmeye hazırlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu adımın bölge coğrafyası açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dünyada 8. merkez olan tesis kanser hastaları için büyük umut olacak. (Fotoğraf Takvim'e aittir.)

9 ADAY UYGUN BULUNDU

PROF. Dr. Özkan, "14 Mart'ta bu tedavinin müjdesini kamuoyuyla paylaştık. 19 Mayıs gibi bizim için çok anlamlı bir günde ise ilk kez kan örneğiyle deneme üretimini başlattık. Öncelikle aldığımız kanda T hücrelerini izole etmek gerekiyordu. Bu tedavi yönteminin ilk basamağını başardık. Bu bizim için çok önemli bir eşikti. Şimdi sırada bu tedaviyi hastalarımıza uygulamak var. Bu kapsamlı değerlendirmenin sonunda 678 başvuru incelendi, 9 uygun aday belirlendi" dedi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Sağlık