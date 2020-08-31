300 gün şartı için rapor gerekiyor

Yeniden evlenmek istiyorum ama eski evliliğimin 300 günü sorununa takıldım.

Ne önerirsiniz?

Türk Medeni Kanunu Madde 132'de iddet müddeti başlığı altında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmıştır.

Bu maddenin koyulma amacı hamile olmanız halinde çocuğun iki evlilik arasında soy bağının karışmasını önlemektir. Bu süreyi beklemeden evlenmek istiyorsanız, hamile olmadığınızı doktor raporuyla ispatlayarak iddet müddetinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebilirsiniz.

Doktor hatasından hastane de sorumludur

Normal doğum yaptım ama doğum sırasında zorlandım ve çocukta meydana gelen sinir sistemi zedelenmesi ile uzuvlarında sorun var.

Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

Hekimin hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır. Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır.

Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür.

Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Bu durumda meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm meydana geliyorsa, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı ve dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur.

Ayrıca hekimin hatasından hastane de müteselsilen sorumludur.