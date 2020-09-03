Ailemi arıyorum

2000 yılının ilk günlerinde dünyaya geldim. Uzun süre anne ve baba bildiğim kişilerin, evlatlığı olduğumu öğrendim.

Bir anlaşma yoluyla evlatlık verildiğim kesinleşti. Bana yıllardır bakan kişiler, tüm ısrarıma rağmen gerçek anne ve babamı söylemek istemiyor. Babam, "Eğer söylersem, senin hayatın daha da kötü olur. Büyük hayal kırıklığı yaşarsın" dedi. Bu beni daha da meraklandırdı. Dava açarsam, evlatlık olduğum kişiler gerçek anne ve babamı söylemek zorunda kalır mı?

TÜRK Medeni Kanunu'nun 314.

Maddesi gereğince, Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur.

Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

Fakat siz nüfus müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak bu kaydın size açıklanmasını sağlayabilirsiniz.

EVLİLİK NEDENİYLE İSTİFADA 12 AY SINIRI VAR

Evlendikten yaklaşık 10 ay sonra eşim doğum yaptı.

Doğum izninde bir daha çalışmama kararı aldı. Ben de destekledim. Ancak evlilik tarihinin üzer inden 12 ay 17 gün geçti. İstifa ederse tazminatını alabilir mi? Dava açmamız bir işe yarar mı?

İş Kanunu'na göre; kadınlar evlendikten sonra 12 ay içerisinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı alabilmek için de işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

Ancak sizin durumunuz biraz farklı. İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.