Çocuğumla tatile kaçtı

Ayrıldığım eşim bana sormadan çocuğumu alıp tatile gitti. Dolayısıyla onu göremiyorum. Tatilin 3 hafta süreceğini de telefonla öğreniyorum. Aslında eşim çocuğumuzu bana göstermemek için her yolu deniyor. Ancak mahkemeye gideceğimi söylediğimde, "çocuğumuzu sana göstermiyor değilim. Sadece acil bir tatil şansı yakaladım ve çocuğumla gittim" diyor. Ancak bunun doğru olmadığı ortada. Ne yapabilirim?

Kanunlarımıza göre ayrılan eşlerden velayeti almayan çocuğunu elbette görür. Eğer eşinizin size çocuğunuzu göstermiyorsa, açık şekilde velayet hakkının kötüye kullanmıştır.

Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz.

Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda bir kez daha uyarmanızı tavsiye ediyorum. Eğer hakkınızı görmezden gelmeye devam ederse, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.

TAKLİT İMZAYA İTİRAZ EDİN

Tüm mal varlığımı satarak kurduğum şirket, kardeşlerim yüzünden borçlu duruma düştü.

Kardeşimin imza yetkisi olmadığı halde, benim imzamı taklit ederek borçlanma yapmış. Şimdi dava açsam bu borçlardan kurtulabilir miyim?

Ancak kardeşimin de zarar görmesini istemem. Bu iki konuda da üzülmeyeceğim bir sonuç alma şansım nedir?

İmza size ait değilse açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma yapabilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir.

Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir.