Sokağımızda kimsesiz köpeklere bakıyoruz. Su, yemek ve barınak temini yapıyoruz.
Köpeklerimiz kısır ve küpeli hayvanlar. Belediyenin alıp götürmesinden korkuyorum.
Böyle bir hakları var mı?
Duyarlı bir iyilik her şeye bedeldir. Bu anlamda yaptığınız şey, herkesin yapması gereken, örnek olan davranışlar niteliğindedir.
Sahipsiz ve yalnız olan köpeklerin bakımlarını yapmak, yaşamaları için onlara destek olmak hem vicdanı olarak gerekli hem de hayvanların resmi hakları kapsamındadır.
Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında, hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur.
Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur.
Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir. Burada oldukça duyarlı olmak gerekiyor. Belediyeler kanuna aykırı davranıyor ve sayılan durumlar haricinde hayvanları götürüyorsa, ilgili yerlerden dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz.
Hayvan Haklarının Evrensel Bildirisinde de belirtildiği üzere;
'Bütün hayvanların saygı görme hakkı bulunmaktadır ve bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, korunma hakları mevcuttur.' (md.2)
Hayvan hakları yasalarla düzenlenmiştir
Sokağımızda kimsesiz köpeklere bakıyoruz. Su, yemek ve barınak temini yapıyoruz.
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