Bakanlık düğmeye bastı: Enerji kimlik belgelerinde karekodlu cihaz dönemi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, binalara enerji sınıfı kimlik belgesi düzenleyen kuruluş ve kişilere yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. Enerji sınıfı belgesi konut kredisi kullanımında da önem taşırken, yüksek verimli A ve B enerji sınıfı kategorisine konut değerinin yüzde 85-90'ına kadar kredi kullandırılabiliyor.



Standart verimli C enerji sınıfı belgeli konutlara değerinin yüzde 80'ine kadar kredi imkânı sunulurken, D ve altı enerji sınıfları için bankaların kredi değer oranları daha da düşüyor. Durum böyle olunca enerji sınıfı kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bazı kişi ve firmaların gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kredi süreçlerini de etkilediği belirlendi.



KAREKOD ZORUNLU

Bakanlık hazırladığı taslak çalışma ile gerçek dışı belge sunulduğunun veya yanıltıcı bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde ayrıca bir ihtar gerekmeksizin yetkilendirilmiş kurum ve kişinin yetki belgesinin iptalini kararlaştırdı. Ayrıca yapılan ölçümlerde, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ulusal veya akreditasyonu kabul edilmiş uluslararası laboratuvarlar tarafından yılda en az bir kez kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması ve kalibrasyon belgelerinin karekodlu olması zorunlu tutuldu.

Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi