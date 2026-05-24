Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı

En acı haber, dün Giresun'dan geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun liman mevkiinde bir TIR ile bayram için memleketleri Trabzon'a giden aileleri taşıyan iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada; aynı aileden Ali Yıldız (45), Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7), Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) yaşamını yitirdi.

