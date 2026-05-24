Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan ailelerin umut dolu yolculuğu faciayla sonuçlandı. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı...
En acı haber, dün Giresun'dan geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun liman mevkiinde bir TIR ile bayram için memleketleri Trabzon'a giden aileleri taşıyan iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada; aynı aileden Ali Yıldız (45), Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7), Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP: 3 ÖLÜ
Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü M.U.'nun da ağır yaralı olduğu öğrenildi. Gaziantep'te ise TAG Otoyolu'nda meyve yüklü TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu facia yaşandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR viyadükten düştü. TIR sürücüsü İsmail G., Ahmet B. ve Mehmet G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de çöp kamyonuyla çarpışan motosiklette bulunan Hasan Aşkın (18) ve Bekir Sarpdağ (17) hayatını kaybetti.
Dorukhan Büyükışık dosyasında gelişme
Damperi açık kalan kamyon üst geçidi yıktı