CANLI YAYIN
Geri

Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan ailelerin umut dolu yolculuğu faciayla sonuçlandı. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı

En acı haber, dün Giresun'dan geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun liman mevkiinde bir TIR ile bayram için memleketleri Trabzon'a giden aileleri taşıyan iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada; aynı aileden Ali Yıldız (45), Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7), Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) yaşamını yitirdi.

Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı-2
GAZİANTEP: 3 ÖLÜ
Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü M.U.'nun da ağır yaralı olduğu öğrenildi. Gaziantep'te ise TAG Otoyolu'nda meyve yüklü TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu facia yaşandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR viyadükten düştü. TIR sürücüsü İsmail G., Ahmet B. ve Mehmet G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de çöp kamyonuyla çarpışan motosiklette bulunan Hasan Aşkın (18) ve Bekir Sarpdağ (17) hayatını kaybetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı-4 Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı-5 Bayram tatili yolunda feci kazalar: Giresun, Gaziantep ve Antalya'da toplam 10 can kaybı-6
Takvim Kaynak Tercihleri
Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 23 şüpheli tutuklandı
SONRAKİ HABER

Dorukhan Büyükışık dosyasında gelişme

 Ankara'da damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarptığı kaza kamerada
ÖNCEKİ HABER

Damperi açık kalan kamyon üst geçidi yıktı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler