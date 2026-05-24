Hatay'da sel felaketinde kaybolan Deniz Hoşgel’in cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'daki sel felaketinde kaybolan Deniz Hoşgel'den geriye gözü yaşlı ailesi ve bir annenin yürek yakan feryadı kaldı. "Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim" sözleri yürekleri parçaladı...

Hatay'ı vuran şiddetli sel felaketinde Samandağ ile Antakya'yı bağlayan Karaçay Köprüsü çöktü. Nehrin taşmasıyla sulara gömülen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa (20) ve Deniz Hoşgel (19) kayboldu. Şiddetli yağış sonrası Samandağ'da çöken köprüden nehre düşen araçta kaybolan Hoşgel'den acı haber geldi. AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni Asi Nehri ile Akdeniz'in birleştiği noktada bulundu.
"ARKADAŞLARINA GÜVENME" DEDİM

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Deniz'in cenazesinde acılı annenin, "Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim, arkadaşlarına güvenme dedim" sözleri yürekleri dağladı. Aynı araçta kaybolan Musa Paşa'nın arama çalışmaları aralıksız devam ederken, ailelerin umutlu bekleyişi ise sürüyor...
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

