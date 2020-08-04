Temiz olmamak boşanma sebebi
KANUNUMUZDA özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma nedeni olarak da Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklinde genel bir hükümle, boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır. Bu kapsamda da Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların, evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığı ve davayı açan eşin bu olay nedeniyle ortak hayatı sürdürmesinin kendisinden beklenip beklenmeyeceğini tartışmıştır. Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, kayınvalidesi hakkında asılsız ithamlarda bulunma, eşini sevmediğini beyan etme, dövme, ev işlerini yapmaktan kaçınma, eve para getirmeme, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme, kötü kokma, ailesi ile görüşmesine izin vermeme, intihara kalkışma, epilasyona gitmeyi reddetme, çocukların ve evin bakımını ihmal etme, eşini doktor yerine üfürükçüye götürme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir.
YALAN REKLAMA ÇİFTE CEZA
'4 günde yabancı dil öğretiyoruz!' gibi ilanlar görüyorum. Yalan reklamın cezası var mıdır?
Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak durumunu zarar uğratacak her durum tehlikelidir.
Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikayetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.
Dikkatli bir kullanıcı olmak ise bu noktada önem taşır.
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