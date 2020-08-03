Ayıplı mal iade edilebilir

Aldığım bilgisayar sürekli arızalanıyor. Bir de kullanmaya başladıktan sonra bir yerinde darbe izi olduğunu fark ettim. İade etmek istiyorum, paramı alabilir miyim?

Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir.

En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir; talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini isteyebilirsiniz.

Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.

KAYIP ARAÇTA HIZLI HAREKET ÖNEMLİ

Aracım çalındı. Kasko sigortası işlemleri nasıl ilerler?

Öncelikli araç çalınmalarında zaman kaybetmemek gerekir. Hemen en yakın karakola gidip, olayı ihbar etmelisiniz. Tüm hızlı girişimler, çalıntı araçla işlenecek muhtemel suçların üzerinize kalmaması adına lehinize olacak. Aracın kaskosu mevcutsa, 5 gün içinde sigortanıza müracaat edebilir ve aracınızın çalındığını bildirebilirsiniz.

Çalınan araç 30 günlük yasak bekleme zamanında bulunamamışsa, ilgili makamdan alınan yazı ile sigorta şirketine başvuru yaparak bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz...