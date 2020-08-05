Fotoğraf paylaşımında rıza önemli
İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraf ve fotoğrafa ilişkin yazılar hassas bir konudur.
5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına kadar götürebilmektedir. Kişisel hakları koruyan ceza yasasının 132. Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz fotoğraflar da bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.
NAFAKA ÖDEMEYENE MAAŞ HACZİ
Eşim anlaştığımız nafakayı bir süre ödemeyeceğini söyledi. Durumunun iyi olduğunu biliyorum. Ne yapabilirim?
Nafakaya ilişkin hükümlerin kesin niteliği yoktur. Taraflar her zaman azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat yeni hüküm verilinceye kadar mevcut nafaka ödenmelidir. Eşiniz, dava açmadan bu yükümlülüğünden kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Ödeme yapmadığı takdirde icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yapabilirsiniz. Ayrıca şikayet ederseniz üç aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir. Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.
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