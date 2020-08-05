Bugünkü
Takvim
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 05 Ağustos 2020, Çarşamba

Fotoğraf paylaşımında rıza önemli

Eski eşim izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Cezası olur mu?
İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraf ve fotoğrafa ilişkin yazılar hassas bir konudur.
5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına kadar götürebilmektedir. Kişisel hakları koruyan ceza yasasının 132. Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz fotoğraflar da bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.

NAFAKA ÖDEMEYENE MAAŞ HACZİ

Eşim anlaştığımız nafakayı bir süre ödemeyeceğini söyledi. Durumunun iyi olduğunu biliyorum. Ne yapabilirim?
Nafakaya ilişkin hükümlerin kesin niteliği yoktur. Taraflar her zaman azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat yeni hüküm verilinceye kadar mevcut nafaka ödenmelidir. Eşiniz, dava açmadan bu yükümlülüğünden kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Ödeme yapmadığı takdirde icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yapabilirsiniz. Ayrıca şikayet ederseniz üç aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir. Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Fotoğraf paylaşımında rıza önemli
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ