Sitede işyeri açarken onay alınmalı

Parfüm üreticisiyim. Özellikle bir ürünümüz çok tutuyor. Çalışanlarımız formülü başkasına verebilir mi? İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle de kanunumuz işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür. Türk Borçlar Kanunu'nun 396. Maddesi "İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür" şeklindedir. Yani işçi çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. İşçinin işten ayrıldıktan bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip anlamına gelmiyor.

TERK EDİLEN DAVA AÇ AR

Eşimle 1 yıla yakındır ayrı yaşıyoruz. Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum. Böyle bir haklılığım var mıdır?

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi sebebiyle TMK 166 gereği genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz. Boşanma davalarında somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir.