CHP’de mutlak butlan sonrası ilk disiplin kararı: CHP 9 ismi disipline sevk etti
CHP’de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyetinin kararıyla 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Sarı, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi” dedi.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu heyeti 9 milletvekilini tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
- Disipline sevk edilen milletvekilleri arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut bulunuyor.
- CHP Sözcüsü Sarı, kararı açıklayarak 9 milletvekilinin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
- Karar, CHP'de mutlak butlan kararının ardından alındı.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyetinin kararıyla 9 milletvekili tedbirli olarak disipline sevk edildi.
CHP Sözcüsü Sarı, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi" ifadelerini kullandı.
Disipline sevk edilen isimler arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer aldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel