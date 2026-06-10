Fenerbahçe'de 3 transfer 1 ayrılık! Kadıköy'e yıldız yağacak

SOL BEKE ALEJANDRO GRIMALDO İÇİN PRES Yeni sezonun kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Alejandro Grimaldo için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, hem Alman kulübüyle hem de İspanyol oyuncunun cephesiyle temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir beklenen şampiyonluğu getirecek kadroyu oluşturmak için Avrupa'nın önemli yıldızlarına yönelirken listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Alejandro Grimaldo oldu. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Bayer Leverkusen forması giyen deneyimli sol beki kadroya katmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. İKİ KOLDAN OPERASYON Fenerbahçe yönetimi transferde işi sıkı tutuyor. Kulüp içerisindeki bir ekibin Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile bonservis görüşmelerini yürüttüğü belirtilirken, diğer yöneticilerin ise Alejandro Grimaldo ve temsilcileriyle maaş ve sözleşme şartları üzerine görüşmeler yaptığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin transfer sürecini hızlandırmak istediği ve kısa süre içerisinde somut sonuç almayı hedeflediği aktarıldı.

Alejandro Grimaldo hücuım yönüyle ön plana çıkıyor AZİZ YILDIRIM'DAN YILDIZ HAMLESİ Başkan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde taraftarlara yıldız transferler sözü vermişti. Yeniden göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren deneyimli başkanın, Grimaldo transferini yeni dönemin en önemli hamlelerinden biri olarak gördüğü öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'nın üst düzey oyuncularını kadroya katarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında güçlü bir takım oluşturmayı amaçlıyor. SÖZLEŞMESİ SON YILINA GİRDİ 30 yaşındaki İspanyol futbolcunun Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Bu durumun Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdiği ve Alman kulübünün oyuncu için makul teklifler karşısında değerlendirme yapabileceği konuşuluyor.

Alejandro Grimaldo Valencia ve Barcelona alt yapılarında forma giydikten sonra Benfica ve Leverkusen'de de oynadı HÜCUMA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR Asıl mevkisi sol bek olan Grimaldo, gerektiğinde orta sahanın çeşitli bölgelerinde de görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu, 14 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Toplam 26 gole doğrudan katkı sağlayan Grimaldo, hücum gücü ve oyun kurulumundaki etkisiyle Avrupa'nın en dikkat çeken bek oyuncuları arasında gösteriliyor. FENERBAHÇE KARARINI BEKLİYOR Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşmelerini yoğunlaştırması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Grimaldo'nun, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosundaki en önemli yıldızlardan biri olması öngörülüyor.

STOPERE GIMENEZ HAMLESİ Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, savunma hattı için ses getirecek bir transfer hedefi belirledi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in deneyimli stoperi Jose Maria Gimenez için girişimlere başladı. ATLETICO İLE MASAYA OTURULACAK İspanyol devi Atlético Madrid'in gelecek sezon planlamasında ayrılığı değerlendirilen isimlerden biri olduğu belirtilen Gimenez için Fenerbahçe'nin resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, Atletico Madrid yönetimiyle transfer şartlarını görüşmek üzere kısa süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor. Transfer görüşmelerine oyuncunun temsilcisi de katılacak.