Fenerbahçe'de 3 transfer 1 ayrılık! Kadıköy'e yıldız yağacak
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın yeniden koltuğa oturması sonrasında vites artırdı. Sarı lacivertli ekipte Brahim Diaz, Jose Maria Gimenez ve Alejandro Grimaldo'nun transferleri için yoğun mesai harcanıyor. Paris FC ise N'Golo Kante'nin peşinde. Yönetim, Fransız futbolcu hakkındaki kararını verecek. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve transfer haberleri...
Hızlı Özet Göster
- Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
- Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Brahim Diaz'ı transfer listesine aldı ve temaslar kurmaya hazırlanıyor.
- Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in sol beki Alejandro Grimaldo için transfer görüşmelerine başladı.
- Fenerbahçe, Atletico Madrid'in stoperi Jose Maria Gimenez için resmi temaslara başlamayı planlıyor.
- Fenerbahçe, Paris FC'nin N'Golo Kante için yaptığı teklifi değerlendirmeye alacak.
Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği seçimin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Kanarya'nın gündeminde 3 dünya yıldızı var.
REAL MADRID'İN YILDIZI BRAHIM DIAZ LİSTEDE
Yeni dönemin transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Diaz için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Faslı yıldızın şartlarını öğrenmek için temas kurmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmaları yoğunlaştı. Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, dünya futbolunun önemli isimlerini gündemine almaya devam ediyor. Kanarya'nın son hedefinin ise Brahim Díaz olduğu ortaya çıktı.
SOMUT ADIMLAR ATILACAK
İspanyol devi Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde somut adımlar atabileceği belirtiliyor. Özellikle teknik kapasitesi ve hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çeken Diaz'ın, yeni sezon planlamasında önemli bir hedef olarak görüldüğü ifade ediliyor.
ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNUYOR
Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Faslı yıldız; 10 numara, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyerek teknik heyete önemli alternatifler sunuyor. Bu özelliği nedeniyle Avrupa futbolunun en değerli hücum oyuncuları arasında gösterilen Diaz'ın transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'nin hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz, son yıllarda Real Madrid'in rotasyonunda önemli roller üstlendi. Yetenekli futbolcunun kulübüyle devam eden sözleşmesi ve yüksek piyasa değeri nedeniyle transfer sürecinin kolay olmayacağı belirtiliyor.
MENAJERİYLE TEMAS KURULACAK
Brahim Diaz'ın şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunması nedeniyle oyuncuyla doğrudan görüşme yapılmasının kısa vadede zor olduğu ifade edildi. Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta yıldız futbolcunun temsilcileriyle görüşerek transfer şartlarını öğrenmek istediği kaydedildi. Aziz Yıldırım yönetiminin, oyuncunun maaş beklentisi ve olası transfer maliyetini netleştirdikten sonra resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
SOL BEKE ALEJANDRO GRIMALDO İÇİN PRES
Yeni sezonun kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Alejandro Grimaldo için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, hem Alman kulübüyle hem de İspanyol oyuncunun cephesiyle temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir beklenen şampiyonluğu getirecek kadroyu oluşturmak için Avrupa'nın önemli yıldızlarına yönelirken listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Alejandro Grimaldo oldu. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Bayer Leverkusen forması giyen deneyimli sol beki kadroya katmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
İKİ KOLDAN OPERASYON
Fenerbahçe yönetimi transferde işi sıkı tutuyor. Kulüp içerisindeki bir ekibin Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile bonservis görüşmelerini yürüttüğü belirtilirken, diğer yöneticilerin ise Alejandro Grimaldo ve temsilcileriyle maaş ve sözleşme şartları üzerine görüşmeler yaptığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin transfer sürecini hızlandırmak istediği ve kısa süre içerisinde somut sonuç almayı hedeflediği aktarıldı.
AZİZ YILDIRIM'DAN YILDIZ HAMLESİ
Başkan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde taraftarlara yıldız transferler sözü vermişti. Yeniden göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren deneyimli başkanın, Grimaldo transferini yeni dönemin en önemli hamlelerinden biri olarak gördüğü öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'nın üst düzey oyuncularını kadroya katarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında güçlü bir takım oluşturmayı amaçlıyor.
SÖZLEŞMESİ SON YILINA GİRDİ
30 yaşındaki İspanyol futbolcunun Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Bu durumun Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdiği ve Alman kulübünün oyuncu için makul teklifler karşısında değerlendirme yapabileceği konuşuluyor.
HÜCUMA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR
Asıl mevkisi sol bek olan Grimaldo, gerektiğinde orta sahanın çeşitli bölgelerinde de görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu, 14 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Toplam 26 gole doğrudan katkı sağlayan Grimaldo, hücum gücü ve oyun kurulumundaki etkisiyle Avrupa'nın en dikkat çeken bek oyuncuları arasında gösteriliyor.
FENERBAHÇE KARARINI BEKLİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşmelerini yoğunlaştırması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Grimaldo'nun, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosundaki en önemli yıldızlardan biri olması öngörülüyor.
STOPERE GIMENEZ HAMLESİ
Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, savunma hattı için ses getirecek bir transfer hedefi belirledi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in deneyimli stoperi Jose Maria Gimenez için girişimlere başladı.
ATLETICO İLE MASAYA OTURULACAK
İspanyol devi Atlético Madrid'in gelecek sezon planlamasında ayrılığı değerlendirilen isimlerden biri olduğu belirtilen Gimenez için Fenerbahçe'nin resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, Atletico Madrid yönetimiyle transfer şartlarını görüşmek üzere kısa süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor. Transfer görüşmelerine oyuncunun temsilcisi de katılacak.
LUGANO FAKTÖRÜ
Transfer sürecindeki en dikkat çekici detay ise Diego Lugano oldu. İddialara göre Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Lugano ile görüşerek transfer sürecinde destek istedi. Uruguaylı eski kaptanın, vatandaşı Gimenez ile görüşerek Fenerbahçe projesini anlatacağı ve transfer için ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME HAZIRLIĞI
Fenerbahçe yönetiminin 31 yaşındaki savunmacıya 3+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde önemli tecrübeye sahip olan Gimenez'in, savunmanın lideri olarak düşünüldüğü ifade ediliyor.
13 YILLIK ATLETICO KARİYERİ
Futbol kariyerine Uruguay ekibi Danubio FC'de başlayan Jose Maria Gimenez, 2013 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibinde tam 13 sezon geçiren deneyimli stoper, kulübün son dönemdeki başarılarında önemli rol oynadı. Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlarından biri olan yıldız futbolcu, Avrupa futbolunun en istikrarlı savunmacıları arasında gösteriliyor.
70 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKTI
Kariyerinin zirve döneminde piyasa değeri 70 milyon euro seviyelerine kadar yükselen Gimenez, uzun yıllar boyunca Avrupa'nın en değerli stoperlerinden biri olarak gösterildi. Geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 25 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
KANTE AYRILIĞIN EŞİĞİNDE
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Fransız ekibi Paris FC deneyimli orta saha için ısrarını sürdürüyor. Fransız temsilcisi, sarı lacivertlilere yeni bir teklif sundu.
TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK
Fransız temsilcisinin daha önce de Kante için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı biliniyordu. Son gelen bilgilere göre Paris FC, sarı-lacivertli kulübe yeni bir teklif daha sundu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin henüz bu teklif için kesin bir karar vermediği öğrenildi. Kulüp yönetimi seçim sürecinin ardından oyunculara gelen teklifleri detaylı şekilde değerlendirecek.
KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK
Başkan Aziz Yıldırım'ın mazbatasını aldıktan sonra transfer ve kadro planlamasıyla ilgili kapsamlı toplantılar gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu süreçte Kante'nin geleceğinin de masaya yatırılacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda son kararın yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonrasında verileceği ifade edildi.
AYKUT KOCAMAN DETAYI
İddialara göre Aziz Yıldırım'ın, Kante konusunda önemli isimlerden biri olan Aykut Kocaman ile de görüşme yapması bekleniyor. Tecrübeli futbol adamının raporu ve görüşlerinin, yıldız oyuncunun geleceği konusunda etkili olabileceği belirtiliyor.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
35 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu durum sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmelerinde elini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.
SEZONU 44 MAÇLA TAMAMLADI
Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen N'Golo Kante, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli futbolcu Al-Ittihad ile birlikte toplamda çıktığı 44 maçta 4 gol kaydederek takımlarına skor katkısı da sağladı.