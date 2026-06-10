CHP'li Tanju Özcan'a nitelikli cinsel saldırı soruşturması! Belediye personeli ve şoförü itirafçı oldu
Tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şüpheli/müşteki olduğu şantaj dosyasında adı geçen eski Belediye personeli Öznur Çağalı ile Tanju Özcan’ın şöförü Suat Çelikcan’ın 9 Haziran 2026 tarihinde yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı.
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Tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şüpheli/müşteki olduğu şantaj dosyasında adı geçen eski Belediye personeli Öznur Çağalı ile Tanju Özcan'ın şöförü Suat Çelikcan'ın 9 Haziran 2026 tarihinde yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı.
Müşteki Öznur Çağalı'nın yeni ifadesi sonrası tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında TCK 102/2-102/3-b kapsamında kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı
Müşteki Öznur Çağalı'nın yeni ifadesi sonrası tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında TCK 102/2-102/3-b kapsamında kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel