Evren Turhan

Galatasaray'ın Bodo maçında tek hedefi galibiyetti.

İlkay'ın sakatlığı tabii ki üzüntü yarattı ama Okan hoca o bölgede Yunus'la başladı. Galatasaray seyircisinin de desteğiyle özellikle ilk yarıda inanılmaz bir tempo yapıp inanılmaz pozisyonlar üretti. Osimhen, Yunus ve Sane rakibe müthiş baskı yaptı ve kapılan toplarla goller geldi.



Galatasaray'ın ön alan presinin çok fazla konuşulacağı bir Şampiyonlar Ligi olacak. Orta alanda da Torreira ve Lemina bu prese destek verince fizik gücüyle tanınan ve çok koşan bir takım olan Bodo da bu pres karşısında çaresiz kaldı. Osimhen ilk yarıda 2 gol attı ama daha da fazlasını atabilirdi. Net pozisyonlar kaçırdı.



Savunmada da yenilen gol dışında rakibe birkaç pozisyon verdik ama maçın geneline baktığımızda Galatasaray adına muhteşem bir geceydi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynaması gerektiğini artık öğrendi.



Özellikle Okan Buruk ön alan presinin ardından belli bölümlerde topu rakibe verip kendi yarı alanında bekledi. Hızlı hücumlarla atağa çıktı. Gerçek Sane'yi gördük. Her geçen gün üstüne koyuyor. Osimhen iki gol attı ama bana göre maçın yıldızı Leroy Sane'ydi. Takımda tek sırıtan oyuncu Barış'tı. Mücadele etti ama final pasları ve son vuruşlarda ciddi sıkıntılar yaşadı. Eski fizik gücünde de değil. Defans dörtlüsü artık oturdu.



Uğurcan da fazla top gelmemesine rağmen kalesinde güven veriyor. Galatasaray bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 'bende varım' mesajı verdi. Bodo gibi ters bir takımı koşarak, mücadele ederek hem de çok pozisyon bularak resmen bozdu ve rahat bir galibiyet aldı.