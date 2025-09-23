Evren Turhan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Konyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak puan farkını 6'ya çıkarmak istiyordu. Maça iyi başladı Galatasaray. Yunus Akgün ilk yarıda en etkili oyuncuydu.

1 gol ve 1 de asist yaparak maçın yıldızı oldu. Okan hoca savunmada Davinson'u dinlendirerek doğru yaptı. Abdülkerim ve Singo ikilisi iyiydi. Özellikle Singo iyi bir maç çıkardı. Konyaspor maça istekli başladı ama Galatasaray topu kolay kaybetmedi.Torreira çok çalıştı ve güzel bir gol attı. İlkay Gündoğan, kolay kolay top kaybetmeyerek attığı final paslarıyla arkadaşlarını pozisyona soktu. Sallai arkadaşlarına yardımcı oldu. Icardi, çok hareketli olmasa da golünü attı.Yunus'un muhteşem pası vardı.Galatasaray ligde bu maçları çok rahat kazanır. Bunu dün de gösterdi. Rahat bir galibiyet aldı Galatasaray. Lider, yoluna kayıpsız olarak devam ediyor. İkinci yarıda değişiklikler yaptı Okan hoca. Lemina ve Sara'yı oyuna sokarak doğru hamle yaptı. Leroy Sane bir türlü ritmini yakalayamıyor.Oyun içinde, son paslarda driblinglerde etkili değil. Herkes onun düzelmesini bekliyor. Artık herkes ondan gerçek Leroy Sane performansı bekliyor. Bu süre biraz daha sürecek gibi. Uğurcan da iyiydi. Özellikle maçın son bölümünde üst üste kritik kurtarışlar yaptı. Dediğim gibi kolay bir galibiyet aldı Galatasaray...