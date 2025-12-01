Evren Turhan

Son1 aya baktığımızda alınan sonuçlar ve takım istikrarına göre Fenerbahçe bu maçta favori gözüküyor. Fakat son yıllarda da Galatasaray'ın Kadıköy'de ciddi bir üstünlüğü ve Okan Buruk faktörü var. Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular çok iyi bir uyum yakaladı. Uzun yıllar sonra İlk defa oyuncular bir teknik adamı sevdi. Herkesin vücut dili sahada iyi gözüküyor ve iyi de oynuyorlar.

Fakat Galatasaray da en zor anlarda her zaman Kadıköy'den en iyi sonuçla çıktı. Özellikle geçen yıl Galatasaray'ın yakaladığı çıkış Türkiye Kupası'nda ezeli rakibine karşı aldığı galibiyetle başladı. Okan Buruk ve oyuncular bu maçları çok seviyor. Tekrar Galatasaray'ın çıkış maçı olabilir. Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda gol yemezse ikinci yarıda maçı kazanır. 2-1 Galatasaray'ın kanacağını düşünüyorum.