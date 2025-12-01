PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Galatasaray kaybetmez

Galatasaray kaybetmez

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 1 Aralık 2025

Son1 aya baktığımızda alınan sonuçlar ve takım istikrarına göre Fenerbahçe bu maçta favori gözüküyor. Fakat son yıllarda da Galatasaray'ın Kadıköy'de ciddi bir üstünlüğü ve Okan Buruk faktörü var. Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular çok iyi bir uyum yakaladı. Uzun yıllar sonra İlk defa oyuncular bir teknik adamı sevdi. Herkesin vücut dili sahada iyi gözüküyor ve iyi de oynuyorlar.

Fakat Galatasaray da en zor anlarda her zaman Kadıköy'den en iyi sonuçla çıktı. Özellikle geçen yıl Galatasaray'ın yakaladığı çıkış Türkiye Kupası'nda ezeli rakibine karşı aldığı galibiyetle başladı. Okan Buruk ve oyuncular bu maçları çok seviyor. Tekrar Galatasaray'ın çıkış maçı olabilir. Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda gol yemezse ikinci yarıda maçı kazanır. 2-1 Galatasaray'ın kanacağını düşünüyorum.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Derbi öncesi kaza olmadı 23 Kasım 2025, Pazar Sezonun en kötü oyunu 10 Kasım 2025, Pazartesi Bu Cimbom’a saygı duyun 06 Kasım 2025, Perşembe Kötü başladı çok iyi bitirdi 27 Ekim 2025, Pazartesi
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Gazze kasabı Netanyahu affını istedi
Katil affını istedi
İsrail kana doymuyor! Hedefinde yine kadın ve çocuklar var
İsrail'in hedefinde yine kadın ve çocuklar var
Washington’da barış trafiği: Umerov görüşmelerin başladığını duyurdu
Washington’da barış trafiği
Katil Netanyahu af talep etti, ana muhalefet kapıyı kapattı: Bu şartlarla af yok
Katil Netanyahu'nun af talebine kapılar kapandı