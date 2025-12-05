takvim-logo

BİP Öğretmenler Günü Çekilişi sonuçlandı! iPhone 16 ve AirPods kazanan talihliler açıklandı

BİP’in Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği çekilişte iPhone 16 128 GB ve AirPods 4 hediyelerini almaya hak kazanan asıl ve yedek talihliler belli oldu.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
BİP Öğretmenler Günü Çekilişi sonuçlandı! iPhone 16 ve AirPods kazanan talihliler açıklandı

BİP, Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği hediye çekilişinin sonuçlarını duyurdu. Milli Piyango İdaresi onaylı kampanyaya katılanlar arasından yapılan çekilişle Apple iPhone 16 128 GB ve Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 kazanan talihliler açıklandı. İşte çekiliş sonuçları...

Çekiliş sonuçları, ekran görüntüsüÇekiliş sonuçları, ekran görüntüsü

APPLE İPHONE 16 128 GB KAZANANLAR

Asıl Talihliler

Ahmet Kaya – Yalova

Ayşegül Taş – Ardahan

Hasan Çimen – Adıyaman

Yedek Talihliler

Mustafa Hayri Özdemir – Kütahya

Ali Samed Bulut – Konya

Mustafa Gündüz – Adıyaman

Çekiliş sonuçları, ekran görüntüsüÇekiliş sonuçları, ekran görüntüsü

AİRPODS 4 (AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME) KAZANANLAR

Asıl Talihliler

Yasemin Yaz – Mersin

Recep Poyraz – İzmir

Oktay Nasırh – Bursa

İlyas Güngör – Malatya

Gökhan Tuncay – Afyonkarahisar

Göksel Sert – Bilecik

Abdullah Yıldız – Kocaeli

Yedek Talihliler

Muharrem Ayrılma – Karabük

Neslihan Karagöz – İstanbul

Funda Akçay – Gaziantep

Mualla Hilal Taşkın – Trabzon

Ahmet Uçar – Ankara

Gülbahar Durgun Kaya – İstanbul

Mustafa Özgenoğlu – Şanlıurfa

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

NOT:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan MPİ'nin 12.11.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-81067 sayılı iznine istinaden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait BİP Öğretmenler Günü 2. Kampanyası'na 5.365 iştirakçi katılmıştır. 03.12.2025 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asıl ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asıl talihlilerin en geç 20.12.2025, yedek talihlilerin en geç 04.01.2026 tarihine kadar, 0212 356 74 25 No.lu faksa veya cekilis@hedeffdirect.com e-mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 59 Şişli/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gerekli evrak bilgisi ve detaylar için https://hedeffcekilis.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İkramiye son teslim tarihi 15.02.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir.