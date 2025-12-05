BİP Öğretmenler Günü Çekilişi sonuçlandı! iPhone 16 ve AirPods kazanan talihliler açıklandı
BİP’in Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği çekilişte iPhone 16 128 GB ve AirPods 4 hediyelerini almaya hak kazanan asıl ve yedek talihliler belli oldu.
BİP, Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği hediye çekilişinin sonuçlarını duyurdu. Milli Piyango İdaresi onaylı kampanyaya katılanlar arasından yapılan çekilişle Apple iPhone 16 128 GB ve Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 kazanan talihliler açıklandı. İşte çekiliş sonuçları...
APPLE İPHONE 16 128 GB KAZANANLAR
Asıl Talihliler
Ahmet Kaya – Yalova
Ayşegül Taş – Ardahan
Hasan Çimen – Adıyaman
Yedek Talihliler
Mustafa Hayri Özdemir – Kütahya
Ali Samed Bulut – Konya
Mustafa Gündüz – Adıyaman
AİRPODS 4 (AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME) KAZANANLAR
Asıl Talihliler
Yasemin Yaz – Mersin
Recep Poyraz – İzmir
Oktay Nasırh – Bursa
İlyas Güngör – Malatya
Gökhan Tuncay – Afyonkarahisar
Göksel Sert – Bilecik
Abdullah Yıldız – Kocaeli
Yedek Talihliler
Muharrem Ayrılma – Karabük
Neslihan Karagöz – İstanbul
Funda Akçay – Gaziantep
Mualla Hilal Taşkın – Trabzon
Ahmet Uçar – Ankara
Gülbahar Durgun Kaya – İstanbul
Mustafa Özgenoğlu – Şanlıurfa