BİP Öğretmenler Günü Çekilişi sonuçlandı! İşte iPhone 16 ve AirPods kazanan asıl yedek talihliler

BİP’in Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği çekilişin kazananları belli oldu. Apple iPhone 16 128 GB ve AirPods 4 hediyelerini almaya hak kazanan asıl ve yedek talihliler açıklandı.

BİP tarafından Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen hediye çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi izinli kampanyaya toplam 3 bin 103 kişi katıldı. 03.12.2025 tarihinde yapılan çekilişle Apple iPhone 16 128 GB ve Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 hediyelerini kazanan talihliler belli oldu. İşte ödül kazanan ve yedek isimler...

APPLE İPHONE 16 128 GB KAZANANLARI

Asıl Talihliler

Özlem Boyraz – Sivas

Irmak Kaya Eroğul – Iğdır

Hüseyin Samet Ortatepe – Gaziantep

Yedek Talihliler

Ahmet Kemal Yıldız – Ankara

Esra Fidan Yıldız – Gaziantep

Hasip Zengin – Siirt

AİRPODS 4 (AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME) KAZANANLARI

Asıl Talihliler

Hasan Basri Özgül – Kırşehir

Hamza Koçyiğit – Sivas

Esra Ülger – Mersin

Fikret Altınay – Bilecik

İhsan Selman Kılıçarslan – Denizli

Ahmet Ünlü – Adana

Furkan Perpil – Kahramanmaraş

Yedek Talihliler

Dilan Gerçek Yakıcı – Şanlıurfa

Murat Metin – Uşak

Okan Akyol – Ordu

Emir Taşdelen – Ağrı

Yakub Yıldız – Ankara

Fatih Aziz Çağlayan – Samsun

Salim Bilgiç – Sakarya

HEDİYE TESLİMİ NASIL OLACAK?

Kazanan talihlilerin, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileriyle birlikte çekiliş sonrası belirtilen tarihler arasında BİP ile iletişime geçerek hediyelerini teslim alması gerekiyor. Son başvuru tarihleri ve tüm detaylar çekiliş duyurusunda yer alıyor.

NOT:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan MPİ'nin 12.11.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-81061 sayılı iznine istinaden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait BİP Öğretmenler Günü 1. Kampanyası'na 3.103 iştirakçi katılmıştır. 03.12.2025 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asıl ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asıl talihlilerin en geç 20.12.2025, yedek talihlilerin en geç 04.01.2026 tarihine kadar, 0212 356 74 25 No.lu faksa veya cekilis@hedeff@gmail.com e-mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 59 Şişli/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gerekli evrak bilgisi ve detaylar için https://hedeffcekilis.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İkramiye son teslim tarihi 15.02.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir.