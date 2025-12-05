BİP Öğretmenler Günü Çekilişi sonuçlandı! İşte iPhone 16 ve AirPods kazanan asıl yedek talihliler
BİP’in Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği çekilişin kazananları belli oldu. Apple iPhone 16 128 GB ve AirPods 4 hediyelerini almaya hak kazanan asıl ve yedek talihliler açıklandı.
BİP tarafından Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen hediye çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi izinli kampanyaya toplam 3 bin 103 kişi katıldı. 03.12.2025 tarihinde yapılan çekilişle Apple iPhone 16 128 GB ve Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 hediyelerini kazanan talihliler belli oldu. İşte ödül kazanan ve yedek isimler...
APPLE İPHONE 16 128 GB KAZANANLARI
Asıl Talihliler
Özlem Boyraz – Sivas
Irmak Kaya Eroğul – Iğdır
Hüseyin Samet Ortatepe – Gaziantep
Yedek Talihliler
Ahmet Kemal Yıldız – Ankara
Esra Fidan Yıldız – Gaziantep
Hasip Zengin – Siirt
AİRPODS 4 (AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME) KAZANANLARI
Asıl Talihliler
Hasan Basri Özgül – Kırşehir
Hamza Koçyiğit – Sivas
Esra Ülger – Mersin
Fikret Altınay – Bilecik
İhsan Selman Kılıçarslan – Denizli
Ahmet Ünlü – Adana
Furkan Perpil – Kahramanmaraş
Yedek Talihliler
Dilan Gerçek Yakıcı – Şanlıurfa
Murat Metin – Uşak
Okan Akyol – Ordu
Emir Taşdelen – Ağrı
Yakub Yıldız – Ankara
Fatih Aziz Çağlayan – Samsun
Salim Bilgiç – Sakarya
HEDİYE TESLİMİ NASIL OLACAK?
Kazanan talihlilerin, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileriyle birlikte çekiliş sonrası belirtilen tarihler arasında BİP ile iletişime geçerek hediyelerini teslim alması gerekiyor. Son başvuru tarihleri ve tüm detaylar çekiliş duyurusunda yer alıyor.