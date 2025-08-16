Evren Turhan

Geçen hafta Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Galatasaray, Karagümrük maçında da aynı kadroyu bozmadı. Ancak maçın başından itibaren işler pek yolunda gitmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen ve Icardi'yi yedek başlatırken, taraftarın coşkusu sahaya olumlu yansıdı.

Ancak Galatasaray'ın maça kötü başlaması ve erken gelen rehavet, özellikle Anadolu takımlarına karşı büyük sorun yaratabilir. İç sahada oynanan maçlarda daha erken koparılması gereken karşılaşmalarda, oyuncu kalitesi elbette işin büyük kısmını hallediyor. Ancak Karagümrük karşısında Galatasaray çok pozisyon verdi. Duran toplarda ise takım etkiliydi...

Barış attığı golle ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Ne yazık ki Eren Elmalı'nın formsuzluğu dikkat çekti. Rakip takım 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray üstünlüğü tam anlamıyla kuramadı. Bugünün en kötü ismi ise Yunus oldu. Maça sonradan giren Osimhen kalitesini hemen ortaya koyarken, Icardi'nin sahada olması taraftarı oldukça sevindirdi. Icardi sadece golünü atmakla kalmadı, takımın coşkusunu da artırdı.

Sonuç olarak, Galatasaray 6 puana ulaşarak ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ancak takımın iç sahada Anadolu takımlarına karşı daha erken oyunu koparması ve özellikle bazı oyuncuların form tutması gerekiyor. Okan Buruk'un elinde potansiyel büyük ama bu potansiyeli sahaya yansıtmak adına hala alınacak çok yol var.