Sezonun en kötü oyunu

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Eklenme Tarihi 10 Kasım 2025

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında aldığı moralle Kocaeli deplasmanına çıktı. Okan Buruk'un maç öncesinde yaptığı tercihler, kağıt üzerinde ofansif bir cesaretin göstergesiydi. İcardi'yi sahaya sürüp Sallai'yi kesmek, 4-2-3-1 sisteminde Osimhen'e destek olma hedefiyle planlanmıştı.
Ancak futbol bazen kağıt üzerindeki denklemleri acımasızca çöpe atar. Maçın ilk düdüğünden itibaren Galatasaray'ın ne istediği belli değildi. Torreira ve Lemina orta sahada kayboldu. Top rakipteyken ikili mücadelelerde etkisiz kaldılar, top kendilerindeyken ise üretkenlikten çok uzaklardı. Kenarlarda Barış Alper ve Osimhen'in etkisizliği de eklenince, Galatasaray hücumda tamamen tıkanmış bir takıma dönüştü. Üstüne bir de İcardi'nin fizik olarak oyuna katkı verememesi eklenince, Sarı-Kırmızılılar adeta sahada bir kişi eksik oynadı. Kocaelispor cephesinde ise Selçuk hocanın planı tıkır tıkır işledi. Alanları çok iyi kapattılar, tempoyu istedikleri seviyeye çektiler. Ne duran toplarda ne de yan ortalarda Galatasaray'a nefes aldırmadılar.
G.Saray'ın Osimhen'le bulduğu gol ise tartışmalı bir pozisyondu. Sezonun en kötü oyunu oynadı G.Saray... Ajax maçında parlayan bir takım, Kocaeli karşısında adeta kendi gölgesine yenildi.
Şampiyonluk yarışında alınan bu ilk yenilgi, kağıt üzerinde 3 puandan fazlasını kaybettirdi: özgüveni, ritmi ve takım dengesini.

