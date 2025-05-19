Evren Turhan

GALATASARAY kendi sahasında Kayserispor'a karşı oynadığı maçta inanılmaz bir atmosfer vardı.

Yine Osimhen... Her yere koştu ve golünü attı. Osimhen gider mi kalır mı bilmem ama taraftara yine çok güzel bir gece yaşattı.

Muslera belki gidecek ama yine en iyi maçlarından birini oynadı.

İnanılmaz toplar çıkardı. Galatasaray'da 1 yıl daha kalmalı. Galatasaray'da herkes şampiyonluğa sonuna kadar inanmıştı. Pozisyonda verdi ama maçı ve şampiyonluğu kazandı. Özellikle Torreira ve Lemina görevini yaptı.

Davinson Sanchez de iyiydi.

Eren Elmalı'ya ayrı parantez açmak lazım. Görevini çok iyi yerine getirdi. Ciddi bir çıkış yaptı.

Hem savunma hem de hücumda etkiliydi. Barış Alper golünü attı ve iyi oynadı. Kayserispor maçıyla birlikte Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğun kazandı.

25. şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun.

Okan Buruk son 3 yılda Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü.

Takımı her zaman disiplinli şekilde yönetti. Galatasaray'ın tek eksiği Avrupa'daki başarısızlığı.

Onu da gelecek sezon düzelteceklerdir.

Galatasaray hak ederek şampiyonluğu kazandı.



"25. şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun. Okan Buruk son 3 yılda Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü."