Evren Turhan

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup edip 5 günde 2 kupa almak hedefiyle Antep'e gitti. Gerçekten maça çok iyi başladı. Okan hoca iki maça da kadroyu çok bozmadan aynı isimlerle çıktı ve oyun üstünlüğünü aldı. Özellikle Osimhen yine harikalar yarattı. Barış'ın attığı golde Yunus'un asisti de muhteşemdi. Galatasaray savunmasını da öne çıkararak rakibini yarı sahasına hapsetti. Trabzon bir türlü savunma arkasına istediği topları atamadı ama bunda Torreira ve Lemina'nın da presi önemliydi.

Sara biraz durgundu. Fakat Galatasaray bugün kupaya o kadar çok odaklanmıştı ki rakibine çok fazla pozisyon da vermedi.

Kenarları da çok iyi savundular.

Eren Elmalı bence devre arasının en iyi transferi olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem savunmada hem de hücumda Galatasaray çok etkiliydi. Lig maçından daha kolay bir maç oldu. Geçiş oyunlarında Morata Galatasaray'a çok faydalı olacaktır. Genele baktığımızda Galatasaray iki temel hedefinden ilki olan Ziraat Türkiye Kupası'nı çok da zorlanmadan aldı. Hafta sonu da lig kupasını müzesine götürecektir.

Osimhen'in Jardel'in rekorunu kırması önemliydi. Müthiş bir performans ortaya koydu.

Umarım Galatasaray'da devam eder.

"Galatasaray için lig maçından daha kolay bir mücadele oldu.

Sarı-Kırmızılılar çok fazla zorlanmadan kupaya uzandı"