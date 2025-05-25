Evren Turhan

ŞAMPİYON Galatasaray İzmir'de Göztepe önüne yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Okan Buruk, Sanchez dışında bütün takımı dinlendirmek istedi.



Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için yedek oyuncuların bu maçta göstereceği performans gerçekten çok önemliydi. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse oynayan futbolcular hayal kırıklığına neden oldu. Şampiyon olduktan sonra takımın temposunun düşmesi çok normal ama ne Kerem Demirbay ne Berkant beklenen performansın çok altında kaldı.



Savunmada özellikle Cuesta da çok güven vermedi. Frankowski yine aynı. Hiç gelişme kaydedemedi.



Ahmed Kutucu mücadele ediyor ama son vuruşlarda yine sıkıntısı var. Galatasaray'ın gelecek sezon yedek oyuncularının bir yapılanmaya gitmesi şart. Maçın ilk yarısı Göztepe çok üstündü gol pozisyonları vardı ama atamadılar.



Günay kalede ciddi güven veriyor. Hem ayakları çok iyi hem de karşı karşıya kalındığında çok iyi. Morata iyi mücadele etti ama istediği topları alamadı. Kaan Ayhan'ın golü belki sezonun en güzel gollerinden biri oldu. Cimbom çok iyi oynamamasına rağmen yine de ismiyle galip gelmeyi bildi.



"Galatasaray'da yedekler sınıfı geçemedi.

Günay maçın adamı oldu. Aslan iyi oynamamasına rağmen kazanmayı bildi."