Evren Turhan

GALATASARAY'da bazı oyuncuların dinlenme ihtiyacı vardı.

Aradan sonraki maçlar her zaman zordur. Bu dinlenme hiç de iyi gözükmedi Galatasaray'da ilk yarı adına.

Belki oyunun hakimi Galatasaray'dı ama üretkenlikte ciddi sıkıntılar vardı.



Göztepe özellikle direkt hücumlarda etkili bir takım. Deplasmanda belki hiç başarısı yok ama tek paslar ile pozisyon yakalayabiliyorlar. Ve Romulo ile de bunu ilk yarı değerlendirerek skora denge getirdiler. Mertens ilk bölümde hareketsizdi. Barış istediği topları alamadı. Yunus da alan bulamadı ve istediği şeyleri yapamadı. İlk yarıda sahanın en iyisi Gabriel- Sara'ydı Galatasaray'da.

Çok etkindi maçta.



Takım arkadaşları ona uyum sağlayamadı. Davinson sezonun en kötü ilk yarısını oynadı. Yenilen golde de hatası vardı. İkinci yarı oyunun değişmesi gerekiyordu. Gabriel Sara'nın başlattığı atakta Mertens'in asistiyle Yunus golü buldu.



Galatasaray önde ne zaman hareketlenirse golü buluyor. Osimhen'i Göztepeli oyuncular iyi kapattı. Gabriel Sara bence maçın adamıydı.

Bu skorun alınmasında büyük emeği var. Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.



"Gabriel Sara bence maçın adamıydı. Bugünkü maçta bu skorun alınmasında büyük emeği var.

Şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan alındı."