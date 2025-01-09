Evren Turhan

GALATASARAY, Başakşehir maçına ciddi rotasyonlu bir kadroyla çıktı.

Efe Akman ilk kez 11'de oynadı.

Okan hoca hafta soyu oynanacak lig maçı için oyuncularını dinlendirdi. Ön tarafta çok etkili olamadı Galatasaray. Batshuayi istediği topları alamadı. Yusuf Demir istenilen performansta değil. Galatasaray organize olmakta zorlanırken Başakşehir golü bulan takım oldu.

Orta sahada kerem iyiydi ama Sarı-Kırmızılı topum topu üçünçü bölgeye taşımakta zorlandı.

İkinci yarıda ise yapılan değişiklerle Galatasaray golü buldu ve daha da etkili oynamaya başladı ama tam o anlarda golü yedi.

Sara'nın da oyuna girmesiyle baskısını daha da artıran Galatasaray golü de buldu. 2-2'den sonra tek taraflı bir oyun izledik.

Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper'in royuna girmesiyle pozisyonlar bulsa da topu bir türlü 3. kez kaleye sokamadı.

Aslan özellikle ikinci yarıda oyun olarak zevk verse de bunu skora yansıtamadı. Penaltı gol olsa iyi oyun galibiyetle taçlanacaktı ancak kupaya puanla başlamakta önemli. Son olarak Davinson Sanchez attığı golün yanı sıra performansıyla da bence maçın yıldızıydı.

"Galatasaray değişikliklerle beraber ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun ortaya koydu ancak oyun olarak verdiği zevki skora yansıtamadı"