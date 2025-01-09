PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İyi oyun skora yansımadı

İyi oyun skora yansımadı

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 9 Ocak 2025

GALATASARAY, Başakşehir maçına ciddi rotasyonlu bir kadroyla çıktı.
Efe Akman ilk kez 11'de oynadı.
Okan hoca hafta soyu oynanacak lig maçı için oyuncularını dinlendirdi. Ön tarafta çok etkili olamadı Galatasaray. Batshuayi istediği topları alamadı. Yusuf Demir istenilen performansta değil. Galatasaray organize olmakta zorlanırken Başakşehir golü bulan takım oldu.
Orta sahada kerem iyiydi ama Sarı-Kırmızılı topum topu üçünçü bölgeye taşımakta zorlandı.
İkinci yarıda ise yapılan değişiklerle Galatasaray golü buldu ve daha da etkili oynamaya başladı ama tam o anlarda golü yedi.
Sara'nın da oyuna girmesiyle baskısını daha da artıran Galatasaray golü de buldu. 2-2'den sonra tek taraflı bir oyun izledik.
Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper'in royuna girmesiyle pozisyonlar bulsa da topu bir türlü 3. kez kaleye sokamadı.
Aslan özellikle ikinci yarıda oyun olarak zevk verse de bunu skora yansıtamadı. Penaltı gol olsa iyi oyun galibiyetle taçlanacaktı ancak kupaya puanla başlamakta önemli. Son olarak Davinson Sanchez attığı golün yanı sıra performansıyla da bence maçın yıldızıydı.

"Galatasaray değişikliklerle beraber ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun ortaya koydu ancak oyun olarak verdiği zevki skora yansıtamadı"

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Maçın adamı Gabriel Sara 05 Ocak 2025, Pazar Yunus maçı değiştirdi 23 Aralık 2024, Pazartesi Tarihi maç müthiş 3 puan 17 Aralık 2024, Salı Ziyech dengeyi bozdu 13 Aralık 2024, Cuma
EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME
Galatasaray 2-2 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ İZLE
Galatasaray 2-2 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ İZLE
İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
İşte Aslan'ın ilk transferi! Mikautadze derken...
Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?
Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?
Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışı! Zam nerede başlıyor?
Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışının arkasında ne var?