Evren Turhan

GALATASARAY, Avrupa Kupası maçı sonrası Eyüpspor karşısına 2 gün aranın ardından çıktı. Okan hoca Abdülkerim, Sanchez ve Metehan ile yine üçlü başladı.

Ön tarafta Osimhen tek forvet başlarken, Sallai ve Barış Alper ile de kanatları kullanmak istedi.

Maça biraz durgun başlayan Galatasaray golü yedikten sonra hareketlendi. Oyunun kontrolünü eline aldı. İnanılmaz pozisyonlara girdi. Özellikle Yunus, Sallai ve Mertens ilk yarıda çok durgundu.

Barış Alper ve Osimhen inanılmaz mücadele etti. Rakibi çok zorladılar. Barış ilk yarı resmen iki kişilik oynadı. Bu mücadelesinin karşılığını da golle aldı. Osimhen de inanılmaz pozisyonlara girdi ama çok kaçırdı. Galatasaray ilk yarının hakimiydi. Ancak topu bir türlü içeri sokamadı. Sarı-Kırmızılı takım ikinci yarıya daha da etkili başladı ve Sallai ile golü buldu.

Sara ve Torriera iyi oynarken Yunus ve Mertens çok durgundu. Galatasaray ikinci yarıda da oyunun hakimiyken yine golü kalesinde gördü. Sarı- Kırmızılı takımın bugünkü tek sıkıntısı son vuruşlardı. Çok daha fazlasını atabilirdi. Farklı bir skorla kazanacağı maç berabere bitti.

Cimbom için önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum.



"Galatasaray'ın tek sıkıntısı son vuruşlardı. Çok daha fazlasını atabilirlerdi. Galatasaray adına önemli bir puan kaybı oldu."