Evren Turhan

GALATASARAY'ın Avrupa'da hedefi final. Taraftarların ve Okan Hoca'nın da hedefi bu. Onun için Sarı- Kırmızılılar AZ Alkmaar deplasmanına galibiyet parolası ile çıktı.

Erken yenilen gol takımın biraz planını bozdu. Okan Hoca 3'lü başladı ve Nelsson'u göbekte oynattı.

D. Sanchez sağda Abdülkerim solda. Bence bu doğru bir başlangıç değildi. İlk yarıda ciddi şekilde bocaladık bir türlü orta sahadan ikinci bölgeden üçüncüyü bölgeye geçişleri yapamadık.

Az Alkmaar çok çabuk savunmaya geldi. Ön tarafa Osimhen ve Batshuayi'ye bir türlü topu aktaramadık. Yunus sol tarafta başladı. Savunma anlamında oradan çok pozisyon verdik. Okan Hoca orada doğru bir hamle yaparak onların orada hızını kesti.

Daha sonra gelen golden sonra ilk devre berabere bitti.

Mertens ve Sara maçta çok iyiydi.

İkinci yarı kontrol Galatasaray'ın elindeydi.

Metehan hamlesi çok doğruydu.

Yenen gol Nelsson ve Fernando Muslera'nın hatasıydı.

Galatasaray ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyeti hak etti. Beraberlik kötü bir sonuç değil. Sonuç olarak Galatasaray 11 puanla Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürecek.



"Sarı-Kırmızılılar AZ Alkmaar deplasmanına galibiyet parolası ile çıktı. Erken gol takımın biraz planını bozdu.