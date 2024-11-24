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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 24 Kasım 2024

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Kötü oyun iyi galibiyet

GALATASARAY milli ara sonrasında Bodrum deplasmanına çıktı. Milli Takım dönüşleri her zaman zor olur. Hem hava şartları hem zemin durumu konsantrasyon bozukluğuna neden oldu. İster istemez etkiledi takımı. İlk yarı Galatasaray topa çok sahipti ama üretkenlikte sorun yaşadı. Okan hoca 3'lü savunmayla başladı maça.
Nelsson'u düşünmeyerek Metehan'la başlaması büyük sürprizdi.
Sallai ile Barış iki kenarda oynadılar ve etkisizdiler. Son vuruşlar ve final paslarında sıkıntılar vardı.
Mertens ve Sara biraz iyiydi.
Bodrum sürekli bekledi ve kontra kovaladı. Bodrum 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın daha rahat bir maç geçireceği düşünülüyordu.
Batshuayi ile öne geçtiler ama daha da rahat bitirebilirlerdi.
Son vuruşlarda sıkıntı yaşadılar.
3-4 gol bulabilirlerdi.
Osimhen, Sallai, Mertens ve Yunus ile önemli pozisyonlara girdiler.
İkinci yarı daha kötü geçti Galatasaray adına.
İnanılmaz pas hataları yaptı Galatasaray. Kaan ve Abdülkerim'in savunmadaki yorgunlukları dikkat çekti. Hakim Ziyech inanılmaz bir gol kaçırdı. İkinci yarıdaki kötü oyuna rağmen Galatasaray'ın kazandığı 3 puan çok önemliydi.

"Hakim Ziyech inanılmaz bir gol kaçırdı.
İkinci yarıdaki kötü oyuna rağmen Galatasaray'ın kazandığı 3 puan çok önemliydi."

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