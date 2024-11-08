Evren Turhan

GALATASARAY, Avrupa kupasında Tottenham maçına iyi hazırlandı. 10 günlük ara BAY haftasıyla çok iyi değerlendirilmiş. Ve maça inanılmaz bir şekilde başladı Sarı-Kırmızılılar.

Okan Hoca, Osimhen ve Icardı ile maçta rakip kalede adeta tehdit oluşturdu. Yunus ve Barış kenar taraflarda çok etkiliydi karşılaşmada. Sara mücadalede kendini gösterdi. İnanılmaz bir baskı ile oynadı Galatasaray. Belki tarihi bir farka da ulaşılabilirdi.

Mertens'in asistleri ve Osimhen'in müthiş golleri ile. Belki Osimhen 2 tane daha atardı. İlk yarı 5-1 önde girecekleri maçı 3-1 tamamladılar. Belki sezonun en iyi oyununu oynadı Galatasaray.

Sanhez savunma hattında çok başarılıydı. Tottenham'ın geriden oyun kurarak çıkışları preslerle engellendi. İkinci yarı Galatasaray aynı hırsla ve tempo ile başladı.

Rakip 10 kişi kaldıktan son 1 gol daha bulunması lazımda.

İnanılmaz goller kaçtı.

Kaçan gollerin sayısını heralde Galatasaray taraftarı unutmuştur.

Tarihi bir maç izledik. Avrupa Fatihi Galatasaray farklı bitirmeliydi maçı. Tottenham belki Avrupa maçlarının tarihinde en farklı mağlubiyetini alabilirdi. Sonuç olarak Galatasaray zorlu rakibini yenerek kritik 3 puan aldı.

"Tarihi bir maç izledik. Tottenham belki Avrupa maçlarının tarihinde en farklı mağlubiyetini alabilirdi.

Sonuç önemli 3 puan geldi."