Evren Turhan

DERBİDE favori Galatasaray'dı.

Kendi sahasında bu avantajı kullanmak istiyordu.

İç sahada son 7 yıldır hiç kaybetmeyen Galatasaray yine kazanmak için sahaya çıktı. Maça da iyi başladı. Okan hoca Barış'ı sol beke koyarak çift forvetle derbiye başladı ve özellikle duran toplarda çok etkili oldu. Gol bu şekilde Davinson ile geldi. Osimhen ve Icardi'nin de pozisyonları vardı. Galatasaray beklenen paslaşmaları yapamadı ancak kenardan Yunus ve Sallai'nin getirdiği toplarla çok etkili oldu.

İlk golden sonra Galatasaray durdu. Beşiktaş daha çok ota sahada Gedson ve Rafa Silva ile hızlı hücumlar yapmaya çalıştı. Okan hoca 4-4-2 sisteminde orta alanı kapatmayınca Sara ve Torreira bu alanda çık boşluk verdi. Özellikle ilk yarının son 15 dakikası Beşiktaş ciddi ataklar geliştirdi ancak son aslarda ciddi sıkıntı yaşadı.

Okan hocanın hamle yapması gerekiyordu ancak aynı 11 ile sahaya çıktı.

Kaan sakatlanınca Jelert sola Barış sağa geçti. İkinci yarıda Beşiktaş daha etkili olan taraftı. Pozisyonlar da buldu ancak golü atan yine duran toptan Galatasaray oldu.

Cimbom bu galibiyetle ligde ciddi avantaj sağladı. Maçın yıldızı ise bence Sanchez.



"Galatasaray iyi oynamamış gibi gözükse de evinde aldığı bu galibiyetle ligde kendisine büyük avantaj sağladı"