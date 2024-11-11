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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 11 Kasım 2024

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Galatasaray doludizgin!

TOTTENHAM, galibiyeti sonrası Galatasaray Süper Lig'de zorlu Samsunspor maçına çıktı. Özellikle ilk yarı yarıda oyunun temposu ve kontrolü Galatasaray'da idi. Sallai takıma döndü. Kaan Ayhan'ın dönüşüyle Barış'ı sağ tarafta başlattı Okan Hoca. Bence bu doğru bir karardı.
Kenarlardan çok iyi ortalar geldi. Özellikle Torreira'nın çıkışı ve Osimhen'in golü muhteşemdi.
Sallai, Barış Mertens ve Yunus her bölgede Osimhen'i golle buluşturmak için çabaladı. Daha fazla da gol atabilirdi Galatasaray maçta. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar mücadelede rakibine fazla pozisyon vermedi. Samsunspor çok disiplinli bir takım. Maçtan hiç kopmadılar. Galatasaray'ın daha fazla gol atması lazım ilk yarıda.
İlk yarılar çok önemli. İkinci yarıda Avrupa yorgunu olduğu için oyundan düşme ihtimali vardı.
İkinci yarıda da ne yazık ki golü yedi.
Sanchez çok iyiydi ama penaltı pozisyonu tartışılır. Genel maça baktığımızda her bölgede var.
2 tane stoperi Galatasaray'ın röveşataya kalktı maçta. Bu da gerçekten ilginç bir andı. Son bölümde Okan Hoca önemli değişikler yaptı ve Galatasaray puan alarak ligde doludizgin yoluna devam etti.

"Son bölümde Okan Hoca önemli değişiklikler yaptı. Galatasaray zorlu maçı kazanarak ligde doludizgin yoluna devam etti."

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