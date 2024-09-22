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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 22 Eylül 2024

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Okan Hoca damga vurdu

GALATASARAY derbiye iki puan avantajlı bir şekilde gitti. Oyun başlangıcı gerçekten Sarı-Kırmızılılar adına mükemmeldi. Konuk takımın üst üstü attığı gollerle bir anda durum 2-0 oldu. Victor Osimhen'in asisti ve Gabriel Sara'nın mükemmel oyunu ve Barış Alper'in bindirmeleriyle orta sahanın hakimi Galatasaray'dı.
Fenerbahçe daha çok bekleyen ve ön alanda basmayandı.
Galatasaray da ön alanda basan ve rakipten top kapan bir görüntü çizdi ilk yarıda. Yunus rakip kaleyi çok zorladı. Savunma anlamında Davinson ve Abdülkerim iyi bir performans ortaya koydu. Zaman zaman Fenerbahçe pozisyon bulsa bile Galatasaray'ın 2-0 öne geçmesi çok önemliydi. Osimhen kaliteli bir oyuncu olduğunu dev derbide bir kez daha gösterdi.
Sara her geçen gün üstüne koyuyor.
Yine inanılmaz bir gol attı. Sahada çok mücadele eden ve maçı kazanmak isteyen Galatasaray'dı. Konuk takım 3. golü bularak karşılaşmayı koparmayı başardı. Fenerbahçe'de sadece iyi oynayan futbolcu Maximin idi. Okan Buruk maça damgasını vurdu. Mourinho'ya karşı "Buranın sahibi benim" dedi.

"Galatasaray'ın hocası Okan Buruk maça damgasını vurdu. Jose Mourinho'ya karşı "Buranın sahibi benim" dedi."

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