SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Doludizgin yola devam
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 26 Eylül 2024

Doludizgin yola devam

GALATASARAY derbi galibiyetinden sonra hemen PAOK maçına konsantre oldu. Okan hoca, Muslera cezalı olduğu için derbi 11'inde tek değişiklik yaptı. Sarı-Kırmızılı takım maça çok iyi başladı. Pozisyonlar da buldu. Soyunma odasına 3-0, 3-1 girebilirdi. Sara yine çok iyi oynadı. Osimhen hareketliydi.
Barış Alper sol kanadı çok zorladı.
Jakobs ilk yarıda sol kanadı ofansif olarak çok iyi kullandı. Oyunun kontrolü Galatasaray'daydı.
PAOK sadece bekleyip kontratak yapmaya çalıştı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Sarı-Kırmızılı takımın gol bulması gerekiyordu.
Çünkü sonrasında yorulacaktı.
Gelen gol takımı rahatlatmış olsa da ikinci yarıda kaçan pozisyonlar sonrası futbolun yazılı olmayan atamayana atarlar kuralı gerçek oldu ve PAOK golü buldu. Sarı- Kırmızılı golden sonra oyunu rakip alana yıktı.
Üst üste bulunan pozisyonlardan sonra da Yunus'un golü geldi.
O da her geçen gün üstüne koyuyor.
Oynadıkça açılıyor. Sarı-Kırmızılılar oyunun her mevkisinde etkiliydi. Savunmada Abdülkerim- Davinson iyiydi. Kaan çıkana kadar etkili işler yaptı. Sonuç olarak Avrupa'ya kazanarak başlamak önemliydi. Galatasaray yoluna doludizgin devam ediyor.

"Galatasaray ilk yarısını 3-1, ya da 3-0 önde kapatabileceği maçı zora soktu.
Çok sayıda pozisyon kaçırdı ama yine de kazanmayı başardı."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Okan Hoca damga vurdu 22 Eylül 2024, Pazar Antrenman maçı gibiydi! 18 Eylül 2024, Çarşamba Çok rahat bir galibiyet 15 Eylül 2024, Pazar Galatasaray moral depoladı 01 Eylül 2024, Pazar
UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 1. hafta
UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 1. hafta)
Metin Arolat ölüm anı kamerada!
Metin Arolat'ın ölüm anı kamerada!
Fenerbahçe’de sert zirve: Kabul edilemez Mourinho’dan Koç’a söz
Sert zirve: Mourinho'dan Ali Koç'a söz!
Galatasaray Paok maç sonucu 3-1 🔴 ÖZET İşte maçtan dakikalar...
Galatasaray Paok maç sonucu 3-1 🔴 (ÖZET) İşte maçtan dakikalar...
Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 3. fragmanı: Apo Pembe’nin kollarına koşacak!
Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 3. fragmanı!
SON DAKİKA