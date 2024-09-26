Evren Turhan

GALATASARAY derbi galibiyetinden sonra hemen PAOK maçına konsantre oldu. Okan hoca, Muslera cezalı olduğu için derbi 11'inde tek değişiklik yaptı. Sarı-Kırmızılı takım maça çok iyi başladı. Pozisyonlar da buldu. Soyunma odasına 3-0, 3-1 girebilirdi. Sara yine çok iyi oynadı. Osimhen hareketliydi.

Barış Alper sol kanadı çok zorladı.

Jakobs ilk yarıda sol kanadı ofansif olarak çok iyi kullandı. Oyunun kontrolü Galatasaray'daydı.

PAOK sadece bekleyip kontratak yapmaya çalıştı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Sarı-Kırmızılı takımın gol bulması gerekiyordu.

Çünkü sonrasında yorulacaktı.

Gelen gol takımı rahatlatmış olsa da ikinci yarıda kaçan pozisyonlar sonrası futbolun yazılı olmayan atamayana atarlar kuralı gerçek oldu ve PAOK golü buldu. Sarı- Kırmızılı golden sonra oyunu rakip alana yıktı.

Üst üste bulunan pozisyonlardan sonra da Yunus'un golü geldi.

O da her geçen gün üstüne koyuyor.

Oynadıkça açılıyor. Sarı-Kırmızılılar oyunun her mevkisinde etkiliydi. Savunmada Abdülkerim- Davinson iyiydi. Kaan çıkana kadar etkili işler yaptı. Sonuç olarak Avrupa'ya kazanarak başlamak önemliydi. Galatasaray yoluna doludizgin devam ediyor.



"Galatasaray ilk yarısını 3-1, ya da 3-0 önde kapatabileceği maçı zora soktu.

Çok sayıda pozisyon kaçırdı ama yine de kazanmayı başardı."