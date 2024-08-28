Evren Turhan

GALATASARAY belki de 2024 yılının en önemli maçına çıktı. Okan hoca çift forvet olarak Icardi ile beraber Batshuayi'yi kullandı. Turu geçmek için önemli riskler aldı. Barış Alper'i sağ beke alıp önünde Ziyech'i kullandı. Bence bu kadro başlangıç açısından doğruydu.

Ama Galatasaray maçın başı ile beraber hiçbir şekilde oyuna ağırlığını koyamadı. Her taraftan Young Boys takımı, Galatasaray'ı kitledi. Dönen topların tamamını rakip aldı. Bu nedenle Galatasaray hem çok pozisyon verdi hem de kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Belki Galatasaray'da top daha fazla gözüktü ama oyunu tamamen rakip kontrol etti. Galatasaray'ın en büyük sorunu çok yavaş oynamasıydı. Özellikle savunmadan çıkarken büyük zaman kaybettiler. Koca bir ilk yarı adeta çöpe gitti.

Tam bir hayal kırıklığı oldu.

Okan hocanın ikinci yarı başındaki hamleleri yerindeydi.

İkinci yarı daha dengeli ve iyi bir Galatasaray izledik. Önemli pozisyonlara girildi. Üretkenlik arttı ama gol gelmedi. Tablo böyle oyunca riskler arttı ve Young Boys'un golü geldi. Galatasaray bu yenilgiyle hem ekonomik hem de psikolojik olarak büyük bir eşiği aşamamış oldu.



"G.Saray'ın en büyük sorunu çok yavaş oynamasıydı.

Savunmadan çıkarken büyük zaman kaybettiler.

Koca bir yarı çöpe gitti."