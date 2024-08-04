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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 4 Ağustos 2024

Buruk acilen toparlanmalı

SÜPER kupa maçında Galatasaray daha oyunun başında Nelsson'un yaptığı bireysel hata ile geriye düştü.
Maça da mağlup başlamasına neden oldu. Oyun olarak da fizik olarak da Sarı-Kırmızılılar hazır bir görüntü vermiyor. Orta sahada Torreira ile Berkan ikilisi uyum içinde değildi.

SOLA TAKVİYE ŞART
Köhn, Galatasaray'da iyi maçlar çıkardı ama bence oraya bir takviye gerekir. Maçta da Rashica orayı çok fazla zorladı. Tempo olarak da oyun olarak da üçüncü bölgeye geçişlerde Galatasaray çok büyük sıkıntılar yaşadı.
Mertens ve Ziyech derbi maçta çok fazla tutuktu.
Pozisyon yaratamadılar.
Kerem de çok kötü oynadı. Basit hatalar yaptı.
Beşiktaş golü atınca kendi sahasına çevirdi. Pozisyon üretme ve sonuçlandırmada Cimbom çok sıkıntı çekti. İkinci yarı değişiklikler yapıldı. Yine de G.Saray etkili değildi. Şampiyonlar Ligi ve lig yaklaşıyor. 8 numara alınmalı. Jelert'in de katılmasıyla da Okan Buruk takımı acilen toparlamalı.

"G.Saray hazır bir görüntü vermedi. 8 numara alınacak.
Sağ bekin de takıma monte edilmesiyle bu takım acilen toparlanmalı."

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