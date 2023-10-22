Evren Turhan

GALATASARAY, Beşiktaş karşısına kazanmak ve Bayern Münih maçının provasını yapmak için çıktı. Ceza sahasına ilk yarıda en az 20 defa giren Galatasaray rakibine karşı oyun üstünlüğünü bırakmadı.

Okan hoca, maça orta sahada Torreira ve Kaan ile başladı ki bu doğruydu. Tete ilk yarıda çok iyi oynadı. Takımın en hareketli oyuncusuydu. Ama golle buluşamadı.

Icardi yine derbilerdeki golcülüğünü gösterip golünü attı.

Glatasaray'ın ilk larıyı en az 3-0 önde tamamlaması gerekiyordu.

2. yarıda Galatasaray oyunu biraz rölantiye aldı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen 15 dakika pozisyon üretemedi.

Icardi'nin pozisyonu yüzde yüz penatıydı. Beşiktaş sanırım 10 kişi kaldığı için verilmedi. Daha sonra Beşiktaş kontradan golü buldu.

Angelino hatalıydı.

Topa kaymaması gerekirdi.

Barış ve Mertens değişikliği doğruydu.

Oyun hareketlendi.

Ve yine İcardi penamtıdan golünü attı. Galatasaray çok rahat kazanacağı bir derbide zorlanarak kazandı. Maçı çok daha önce kopartabilirdi. Ama önemli olan maçı kazanıp Bayern Münih maçına moralli çıkmaktı. Galatasaray bunu da başardı.



"Galatasaray ilk yarıda en az 20 kez ceza sahasına girdi.

Galatasaray becerikli olsa devre arasını 3-0 önde kapatabilirdi."