Yine hüsran yaşattı

GALATASARAY iç sahadaki kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyordu. Aslan maça da taraftar desteğiyle iyi başladı ve Gomis'le golü de buldu.

Öne geçtikten sonra da geri çekildi ve Sivasspor'a oynama alanı bıraktı. Oyunu rakibe teslim etden Cimbom, çıkarken kaptırılan toplarda gol yeme alışkanlığını Sivasspor'da da sürdürdü. Galatasaray sahasında bu kadar ürkek ve korkak oyunu nasıl oynar anlamış değilim...

Oyuncular topsuz oyunda yoklar. Sadece ayaklarına gelince oynuyorlar.

İkinci yarıya başlarken karambolden yenilen gol şok etkisi yaratsa da takım buna reaksiyon verebildi. Halil Dervişoğlu'nun kendi çabasıyla getirdiği topla Kerem'e penaltı yapıldı ve Aslan dengeyi sağlayarak maça ortak oldu.

Galatasaray biraz canlansa da yediği şok golle yine mağlup duruma düştü. Torrent devrede yapacağı değişiklikleri son 15 dakika da yaptı. Takım pozisyonlar da buldu ama geç hamleler mağlubiyeti getirdi.

Galatasaray adına işler daha da karmaşık hale geldi.

Aslan çok ürkek oynadı

Torrent çok geç kaldı