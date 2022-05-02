GALATASARAY iç sahadaki kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyordu. Aslan maça da taraftar desteğiyle iyi başladı ve Gomis'le golü de buldu.
Öne geçtikten sonra da geri çekildi ve Sivasspor'a oynama alanı bıraktı. Oyunu rakibe teslim etden Cimbom, çıkarken kaptırılan toplarda gol yeme alışkanlığını Sivasspor'da da sürdürdü. Galatasaray sahasında bu kadar ürkek ve korkak oyunu nasıl oynar anlamış değilim...
Oyuncular topsuz oyunda yoklar. Sadece ayaklarına gelince oynuyorlar.
İkinci yarıya başlarken karambolden yenilen gol şok etkisi yaratsa da takım buna reaksiyon verebildi. Halil Dervişoğlu'nun kendi çabasıyla getirdiği topla Kerem'e penaltı yapıldı ve Aslan dengeyi sağlayarak maça ortak oldu.
Galatasaray biraz canlansa da yediği şok golle yine mağlup duruma düştü. Torrent devrede yapacağı değişiklikleri son 15 dakika da yaptı. Takım pozisyonlar da buldu ama geç hamleler mağlubiyeti getirdi.
Galatasaray adına işler daha da karmaşık hale geldi.
Aslan çok ürkek oynadı
Torrent çok geç kaldı
Yine hüsran yaşattı
GALATASARAY iç sahadaki kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyordu. Aslan maça da taraftar desteğiyle iyi başladı ve Gomis'le golü de buldu.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Kerem’in hediyesi 25 Nisan 2022, Pazartesi G.SARAY ilk yarıda sadece rakibine 1 pozisyon verdi ama hücumda çok cömertti... Altay karşısında ilk yarı en az...
- Oyunda gelişme yok 19 Nisan 2022, Salı GALATASARAY ligin sonuncusu olan ve küme düşmesi kesinleşen Malatyaspor'a karşı maça kötü başladı. Çok düşük tempoda,...
- Bu takımın hocası değil 11 Nisan 2022, Pazartesi GALATASARAY derbide son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğünü devam ettirmek istiyordu. Maça Fenerbahçe seyirci desteğiyle...
- Aslan moral buldu 03 Nisan 2022, Pazar GALATASARAY'IN kritik Fenerbahçe derbisi öncesi mutlaka Karagümrük maçını kazanması gerekiyordu. Sarı-Kırmızılılar...
- Galatasaray klasiği! 21 Mart 2022, Pazartesi İKİ Barcelona maçındaki müthiş mücadele ve Beşiktaş karşısında 60 dakika oynanan üst düzey futbol herkesi umutlandırmıştı....