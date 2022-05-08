Bu çile bir an önce son bulsun

GALATASARAY'DA seçim süreci ve "Torrent ile yollar ne zaman ayrılacak?" Konuları Başakşehir maçının önüne geçmişti. Galatasaray, Başakşehir karşısında maçın 15-20 dakikası topa sahip olan ve pozisyon bulan takımdı. Ama geçen hafta da olduğu gibi yine bu dakikadan sonra rakibine oyun üstünlüğünü kaptırdı.

Savunma yönünde Galatasaray Boey tarafından çok açık verdi.

Trezeguet oradan defalarca tehlike yarattı.

MUSLERA OLMASAYDI

Galatasaray'da oynuyorsanız 3.bölgede rakibi eksik yakaladığınız anlarda final paslarınız ve tercihleriniz iyi olmalı ve atağı sonuçlandırmalısınız.. Ancak ne yazık ki Sarı-Kırmızılı futbolcularda bu kabiliyet yok. İkinci yarıda pozisyon üstünlüğü tamamen Başakşehir'deydi.

Torrent Boey'in olduğu tarafı bizim gibi izledi...Trezeguet gününde olsa 2 tane net atardı... Muslera olmasa Galatasaray maçı en az 2 farkla kaybederdi.. Sezon bir an önce bitsin, Galatasaraylılar da bu eziyetten kurtulsun...

Torrent maçı bizim gibi izledi!

Sacha Boey çok kötü oynadı!