Muslera’nın armağanı
Falcao'nun kadroda olması takıma artı bir motive verdiği gözüktü. Seri'nin mücadele ve arzusu iyiydi ama çok pas hatası yaptı.
MORAL KAZANDILAR
Mariano ve Nagatomo ofansif anlamda etkili olamadılar ama defansif anlamda iyi oynadılar. Dün geceki maç için Muslera'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Uruguaylı eldiven mükemmel ötesi bir maç oynadı ve formasının hakkını verdi.
Alınan 3 puanda başrolü oynadı ve kaptan olarak gemisini yine kurtardı.
Falcao'nun da oyuna girişi ile G.Saray kırılma maçında kazanmayı zor da olsa başardı ve devre sonuna 4'te 4 yapmak için moral buldu.
MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA
Kalesine resmen duvar ördü.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER
Dün gününde değildi.
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