Cimbom paramparça
Galatasaray'da Emin Bayram ve Taylan ilk defa 11 de başladılar.
Takımda üretkenlik az ve bitiricilik yoktu.
2. yarı defansta yapılan basit hatadan golü yiyen Galatasaray'da Fatih hoca değişikliğe gitti. Adem ve Belhanda hamlesini yaptı.
TUR DA ZORA GİRDİ...
Galatasaray dün bir türlü pozisyon üretme sorununu çözemedi ve Tuzla duvarını aşamadı.
Cimbom'un beraberlik sayısı için bastırdığı anlarda kalesinde ikinci golü görmesi ise tam anlamıyla soğuk duş etkisi yarattı.
Galatasaray iki farklı yenilgiyle turu bir hayli zora soktu. Sarı-Kırmızılılar'ı çok zorlu bir rövanş bekliyor.
MAÇIN EN İYİSİ: SADIK
Mükemmel bir gol kaydetti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE MOR
Kendisinden bekleneni yine veremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beraberlik iyi sonuç 02 Aralık 2019, Pazartesi TRABZON'DA 3 yıldır kazanamayan Galalatasay bu sefer şeytanın bacağını kırmak için maça çıktı. Nzonzi'yi orta sahaya...
- Emeklere yazık oldu! 27 Kasım 2019, Çarşamba GALATASARAY sakatlıklar, cezalı Nzonzi ve genç oyuncuların kadroya mecburi girişi ile böylesine önemli bir maça...
- Cimbom tepetaklak 23 Kasım 2019, Cumartesi GALATASARAY, milli maç sonrası zorlu Başakşehir maçına sakat oyuncularının çok olması sebebiyle moralsiz çıktı. Takımın...
- Tebrikler Milli Takım 15 Kasım 2019, Cuma MİLLİ Takımımıza, Avrupa Şampiyonasına gidebilmesi için sadece 1 puan yeterliydi. Ama gönlümüz kazanıp 1. olarak...
- Çare 3’lü savunma 10 Kasım 2019, Pazar FATİH hocanın vurduğu neşter ilk yarıda takıma olumlu yansıdı. Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Adem...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.