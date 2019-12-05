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Evren Turhan Evren Turhan
  • 05 Aralık 2019, Perşembe

Cimbom paramparça

KUPAYA her zaman önem veren Galatasaray, Tuzla maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Santrfrosuz oynayan Galatasaray, ön tarafta çoğalmasına rağmen net posizyon bulmakta zorlandı.
Galatasaray'da Emin Bayram ve Taylan ilk defa 11 de başladılar.
Takımda üretkenlik az ve bitiricilik yoktu.
2. yarı defansta yapılan basit hatadan golü yiyen Galatasaray'da Fatih hoca değişikliğe gitti. Adem ve Belhanda hamlesini yaptı.

TUR DA ZORA GİRDİ...
Galatasaray dün bir türlü pozisyon üretme sorununu çözemedi ve Tuzla duvarını aşamadı.
Cimbom'un beraberlik sayısı için bastırdığı anlarda kalesinde ikinci golü görmesi ise tam anlamıyla soğuk duş etkisi yarattı.
Galatasaray iki farklı yenilgiyle turu bir hayli zora soktu. Sarı-Kırmızılılar'ı çok zorlu bir rövanş bekliyor.

MAÇIN EN İYİSİ: SADIK
Mükemmel bir gol kaydetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE MOR
Kendisinden bekleneni yine veremedi.
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