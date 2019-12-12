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Evren Turhan Evren Turhan
  • 12 Aralık 2019, Perşembe

Aslan darmadağın

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde son maçına çıkan Galatasaray'ın eksik kadrosu ile Paris deplasmanında şansı çok azdı Maça 4-5-1 düzeni ile başlayan Galatasaray'da Fatih hoca ön tarafta Emre Mor'a şans verdi. Galatasaray maça kötü başlamadı ama eldeki kadronun yapabilecekleri kıstlıydı. 15.dakikadan sonra Galatasaray posizyon vermeye başladı. Ancak Cimbom atağa çıkmakta zorluk çekti ve rakip kaleye gidemededi.

SERİ DE ÇIKINCA...
Defans arasına atılan toplar Galatasaray'ın dengesini bozdu. İleri atılan her top duvara çarpar gibi geri döndü.
Seri'nin sakatlanması ve orta sahanın oyundan düşmesi takımı iyice demorilize etti. Arka arkaya gelen goller maçın erken kopmasına sebep oldu.
Bu kadroyla bu kadar olurdu.
Kazanmak zaten imkansızdı ve rakip çok güçlüydü.
Ne savunmada ne hücumda bir şey yapmadık. Muslera da bir şey yapmazdı ve Galatasaray Avrupa'ya veda etti.

MAÇIN EN İYİSİ: NEYMAR
Asistleriyle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE
Forvette bekleneni veremedi.
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