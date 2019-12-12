Aslan darmadağın
SERİ DE ÇIKINCA...
Defans arasına atılan toplar Galatasaray'ın dengesini bozdu. İleri atılan her top duvara çarpar gibi geri döndü.
Seri'nin sakatlanması ve orta sahanın oyundan düşmesi takımı iyice demorilize etti. Arka arkaya gelen goller maçın erken kopmasına sebep oldu.
Bu kadroyla bu kadar olurdu.
Kazanmak zaten imkansızdı ve rakip çok güçlüydü.
Ne savunmada ne hücumda bir şey yapmadık. Muslera da bir şey yapmazdı ve Galatasaray Avrupa'ya veda etti.
MAÇIN EN İYİSİ: NEYMAR
Asistleriyle maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE
Forvette bekleneni veremedi.
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