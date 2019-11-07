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Evren Turhan Evren Turhan
  • 07 Kasım 2019, Perşembe

Sorumlu Terim

GALATASARAY, Real Madrid maçına 4-3-3 düzeni ile başladı. Fatih hoca 3 savunmayla başlamayarak en büyük hatayı yaptı Rakip Real Madrid ona göre önlemi almak lazımdı. Erken gelen goller takımın gardını düşürdü Rakibi kendi sahasında kabul eden Galatasaray içeri gömülerek rakibine adeta gelin gol atın dedi Bence 15 dakika önde basarak bi direnç göstererek başlamalıydı Sahada gezinen bir Galatasaray vardı dün gece herkes topu izledi.
Boş gösteren yok, mücadele eden yoktu.

TAKIMIN RUHU YOK
Fatih hoca takımı değiştireceğim, "Bundan sonra gençleri oynatacağım" dedi ama uygulama yok.
Bunu bilen oyuncu grubu oynar mı hiç?
Genç oyuncularla oyna, kaybedersen öyle kaybet böyle ruhsuzca oynayarak kaybetme.

MAÇIN EN İYİSİ: RODRYGO
Attığı gollerle G.Saray'ın gardını düşürdü

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: G.SARAY
Temsilcimiz A'dan Z'ye kötüydü.
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