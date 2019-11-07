Sorumlu Terim
Boş gösteren yok, mücadele eden yoktu.
TAKIMIN RUHU YOK
Fatih hoca takımı değiştireceğim, "Bundan sonra gençleri oynatacağım" dedi ama uygulama yok.
Bunu bilen oyuncu grubu oynar mı hiç?
Genç oyuncularla oyna, kaybedersen öyle kaybet böyle ruhsuzca oynayarak kaybetme.
MAÇIN EN İYİSİ: RODRYGO
Attığı gollerle G.Saray'ın gardını düşürdü
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: G.SARAY
Temsilcimiz A'dan Z'ye kötüydü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sadece 3 puan 02 Kasım 2019, Cumartesi HAFTALARDIR oynanan kötü oyun ve derbi mağlubiyeti sonrası Fatih hoca, takıma neşteri vurarak Rizespor maçına çıktı....
- Galatasaray ışık vermiyor 28 Ekim 2019, Pazartesi SEZON başından beri taraftarına bir türlü güzel futbol izletemeyen ve istikrarsız bir görüntü sergileyen iki ezeli...
- Hayal kırıklığı 23 Ekim 2019, Çarşamba GALATASARAY güçlü rakibi Real Madrid'e daha önce de yenmişti ve dün de sahaya galibiyet için sahaya çıktı. Lemina...
- Coşkulu oyun ve galibiyet 19 Ekim 2019, Cumartesi LİGDE son 3 maçı kazanamayan Galatasaray, Milli maç arası sonra Sivasspor maçına galibiyet için çıktı. Fatih rotasyon...
- Bu takıma şok lazım! 06 Ekim 2019, Pazar GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası ligde sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği maçına galibiyet için...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.