Sadece 3 puan
TEMPO YÜKSELMEDİ
Emre Mor'un topu ayağından erken çıkarması lazım.
2.yarı oyunun temposunu bir türlü yükseltemeyen Galatasaray vardı. bu tip maçlarda erken golü bulduğunda daha da üstüne gitmek üç ve dördüncü golleri aramak lazım. Takımın da buna ihtiyacı var çünkü.
Özellikle son bölümde oyunda yine sıkıntılar vardı ama Galatasaray için önemli olan kazanmaktı. Bu eşiği atlatmak kolay değil. Formsuz oyuncu sayısının bu kadar çok olduğu bir takımdan bir anda büyük değişim beklemek zor. Hoca değişiklikler yaptı takımda evet ama sadece skor farklıydı.
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