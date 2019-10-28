Galatasaray ışık vermiyor
Maça hızlı başlayan ve 20 dakika etkili olan takım Beşiktaş'tı. Çıkarken kaptıran toplarda Beşiktaş etkili oldu. Orta sahada Nzonzi maça biraz kötü başladı.Lemina hareketli ve dripling yaparak zaman zaman etkili oldu. İlk yarının son 20 dakikası oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, Feghouli ile etkili oldu.
Andone ise fırsatları değerlendiremedi.
BELHANDA DÖKÜLDÜ
G.SARAY ikinci yarıya da kötü başladı. Belhanda maç boyunca yine hiç bir şey yapmadı ve yerini Emre Mor'a bıraktı. Ön tarafta çoğalamayan Galatasaray posizyon bulmakta da zorluk çekti..Herkes ayağına top istediği için üretkenlik yoktu. Babel seyirci tepkisinden dolayı hiç bir şey yapamadı. Cimbom, Beşiktaş'a yenilerek kötü gidişi sürdürdü. Kartal ise nefes aldı.
MAÇIN EN İYİSİ: UMUT
Attığı gol 3 puanı getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Galatasaray'ı 1 kişi eksik oynattı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hayal kırıklığı 23 Ekim 2019, Çarşamba GALATASARAY güçlü rakibi Real Madrid'e daha önce de yenmişti ve dün de sahaya galibiyet için sahaya çıktı. Lemina...
- Coşkulu oyun ve galibiyet 19 Ekim 2019, Cumartesi LİGDE son 3 maçı kazanamayan Galatasaray, Milli maç arası sonra Sivasspor maçına galibiyet için çıktı. Fatih rotasyon...
- Bu takıma şok lazım! 06 Ekim 2019, Pazar GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası ligde sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği maçına galibiyet için...
- Kaybetmeyi hak etmedi 02 Ekim 2019, Çarşamba Fatih Terim PSG karşısında oyun dizilişini değiştirerek 3-5-2 düzeni ile başladı.. Babel, Falcao'nun yanındaydı....
- Bu oyunla kazanamazsın 29 Eylül 2019, Pazar DERBİYE kendi evinde, seyirci avantajını da kullanarak kazanmak için çıkan Galatasaray, maça istediği gibi başlayamadı....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.