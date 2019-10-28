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Evren Turhan Evren Turhan
  • 28 Ekim 2019, Pazartesi

Galatasaray ışık vermiyor

SEZON başından beri taraftarına bir türlü güzel futbol izletemeyen ve istikrarsız bir görüntü sergileyen iki ezeli rakibin mücadelesinin nasıl geçeceği merak konusuydu.
Maça hızlı başlayan ve 20 dakika etkili olan takım Beşiktaş'tı. Çıkarken kaptıran toplarda Beşiktaş etkili oldu. Orta sahada Nzonzi maça biraz kötü başladı.Lemina hareketli ve dripling yaparak zaman zaman etkili oldu. İlk yarının son 20 dakikası oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, Feghouli ile etkili oldu.
Andone ise fırsatları değerlendiremedi.

BELHANDA DÖKÜLDÜ
G.SARAY ikinci yarıya da kötü başladı. Belhanda maç boyunca yine hiç bir şey yapmadı ve yerini Emre Mor'a bıraktı. Ön tarafta çoğalamayan Galatasaray posizyon bulmakta da zorluk çekti..Herkes ayağına top istediği için üretkenlik yoktu. Babel seyirci tepkisinden dolayı hiç bir şey yapamadı. Cimbom, Beşiktaş'a yenilerek kötü gidişi sürdürdü. Kartal ise nefes aldı.

MAÇIN EN İYİSİ: UMUT
Attığı gol 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Galatasaray'ı 1 kişi eksik oynattı.
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