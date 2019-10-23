Hayal kırıklığı
Rakibine de pozisyon veren Galatasaray golü de kalesinde gördü.
Seri ve Belhanda o kadar basit top kayıpları yaptı ki takımın dengesini zaman zaman bozdular.
BELHANDA ÇILDIRTTI
İkinci yarı Donk'u oyundan alan Fatih hocadan Feghouli hamlesi geldi. Oyun anlamında istekli bir takım vardı ama final paslarında özellikle Belhanda çok lakayitti ve çok basit top kayıpları yaparak taraftarları çıldırttı.
Faslı oyuncu bununla da kalmadı çıkarken taraftara tepki gösterdi.
Galatasaray dünkü yenilgi ile taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Cimbom bundan sonraki maçlarda Brugge ile üçüncülük için yarışacak.
MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA
Uruguaylı olmasa maç farklı bitebilirdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Çok ciddiyetsiz bir oyun ortaya koydu.
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