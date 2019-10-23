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Evren Turhan Evren Turhan
  • 23 Ekim 2019, Çarşamba

Hayal kırıklığı

GALATASARAY güçlü rakibi Real Madrid'e daha önce de yenmişti ve dün de sahaya galibiyet için sahaya çıktı. Lemina ve Falcao yok, Feghouli ise yedekti. Maça iyi başlamayan Galatasaray ilk 10 dakika topu rakibine kaptırdı, ama 2 dakikada 3 net posizyon buldu. Ancak Cimbom Andone ile bu pozisyonları değerlendiremedi.
Rakibine de pozisyon veren Galatasaray golü de kalesinde gördü.
Seri ve Belhanda o kadar basit top kayıpları yaptı ki takımın dengesini zaman zaman bozdular.

BELHANDA ÇILDIRTTI
İkinci yarı Donk'u oyundan alan Fatih hocadan Feghouli hamlesi geldi. Oyun anlamında istekli bir takım vardı ama final paslarında özellikle Belhanda çok lakayitti ve çok basit top kayıpları yaparak taraftarları çıldırttı.
Faslı oyuncu bununla da kalmadı çıkarken taraftara tepki gösterdi.
Galatasaray dünkü yenilgi ile taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Cimbom bundan sonraki maçlarda Brugge ile üçüncülük için yarışacak.

MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA
Uruguaylı olmasa maç farklı bitebilirdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Çok ciddiyetsiz bir oyun ortaya koydu.
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