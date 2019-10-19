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Evren Turhan Evren Turhan
  • 19 Ekim 2019, Cumartesi

Coşkulu oyun ve galibiyet

LİGDE son 3 maçı kazanamayan Galatasaray, Milli maç arası sonra Sivasspor maçına galibiyet için çıktı.
Fatih rotasyon yaparak 4 yerli oyuncu ile başladı. İlk yarıda sağ kanadı etkili kullanan Galatasaray'da Şener ve Emre Mor iyi işler yaptılar.
Orta sahada Ömer Bayram hem çok koşarak hem de kaleye doğru hızlı top sürerek çok etkili oldu. Andone de 2 gol atarak kalitesini gösterdi.
Takım olarak mücadele eden bir takım vardı sahada. Rakibe pozisyon verse de coşkulu oyun golleri getirdi.

FİNAL YAKIŞMADI
Galatasaray, 2.yarıya da o coşkulu ve istekli oyunla başladı.
Özellikle çok pas oyunu değil, hızlı ve dikine oyunla 3 pasla da gol bulabiliyorsun.
Galatasaray'ın oyunu bu olmalı.
Ancak son bölümdeki oyunCimbom'a yakışmadı.
Rahat bir galibiyet alması gereken maçta Galatasaray taraftarına son bölümde ecel terleri döktürdü desek yeri. Fakat her şeye rağmen önemli olan 3 puandı.

MAÇIN EN İYİSİ: ANDONE
İki gol attı. 3 puanı getirdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: YATABARE
Savunmanın arasında kayboldu.

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