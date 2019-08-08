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Evren Turhan Evren Turhan
  • 08 Ağustos 2019, Perşembe

G.Saray’dan üçleme

G.SARAY ilk yarı oynamadı.
Akhisar ilk yarıda iyi bastı. Galatasaray çok yavaş oynadı. Jimmy Durmaz ve Babel toplu oyunda varlar...
15-20. dakikadan sonra yer değiştirdiler. Seri ön libero gibi başladı. Seri'yi biraz daha ilerde kullanabilse daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.
Galatasaray çok iyi oynamasa da golü bulmayı başardı.
Belhanda çok güzel bir gole imza attı.
Luyindama ve Marcao olumlu top kullanamadı.

BELHANDA FARKI
2. yarıya Galatasaray ilk yarıya nazaran daha iyi başladı.
Belhanda biraz daha hareketliydi.
Galatasaray'da pozisyon bulmaya başladı. Adem Büyük ve Jimmy, Belhanda ile daha uyumu sağlayamamışlar ve 11 de oymama şansları zor. Babel yine iyi oynadı ve kalitesini gösterdi.
Seri çok kaliteli bir oyuncu ama 6 numara değil bence.Emre Mor topu her aldığında dikine oynayarak ve şut atarak çok istekli olduğunu gösterdi..
Önemli olan Süper Kupayı almaktı ve G.Saray sezonu 3 kupa ile tamamlamaktı.

MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
Dün görevini yaptı. Güzel bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ERHAN
Akhisarlı oyuncu dün iyi oynamadı.
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