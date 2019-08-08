G.Saray’dan üçleme
Akhisar ilk yarıda iyi bastı. Galatasaray çok yavaş oynadı. Jimmy Durmaz ve Babel toplu oyunda varlar...
15-20. dakikadan sonra yer değiştirdiler. Seri ön libero gibi başladı. Seri'yi biraz daha ilerde kullanabilse daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.
Galatasaray çok iyi oynamasa da golü bulmayı başardı.
Belhanda çok güzel bir gole imza attı.
Luyindama ve Marcao olumlu top kullanamadı.
BELHANDA FARKI
2. yarıya Galatasaray ilk yarıya nazaran daha iyi başladı.
Belhanda biraz daha hareketliydi.
Galatasaray'da pozisyon bulmaya başladı. Adem Büyük ve Jimmy, Belhanda ile daha uyumu sağlayamamışlar ve 11 de oymama şansları zor. Babel yine iyi oynadı ve kalitesini gösterdi.
Seri çok kaliteli bir oyuncu ama 6 numara değil bence.Emre Mor topu her aldığında dikine oynayarak ve şut atarak çok istekli olduğunu gösterdi..
Önemli olan Süper Kupayı almaktı ve G.Saray sezonu 3 kupa ile tamamlamaktı.
MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
Dün görevini yaptı. Güzel bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ERHAN
Akhisarlı oyuncu dün iyi oynamadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Galatasaray bildiğiniz gibi 04 Ağustos 2019, Pazar G.SARAY evinde Panathinaikos maçıyla taraftarına kavuştu... Hazırlık maçından çok puan maçı gibi bir karşılaşma...
- Mayıslar Cimbom’un 20 Mayıs 2019, Pazartesi ŞAMPİYONLUK maçına çıkan Galatasaray, saha ve seyirci avantajını kullanarak işi Aslantepe'de bitirmek istiyordu. Maça...
- Kupa tamam sıra ligde 16 Mayıs 2019, Perşembe GALATASARAY, küme düşen rakibi Akhisar karşısında maça kötü başladı. İlk yarıda Sarı-Kırmızılılar, hiç üretkenlik...
- İlk yarıda bitebilirdi 12 Mayıs 2019, Pazar DERBİDEN sonra liderliği eline alan ve şampiyonluğa daha da yaklaşan Galatasaray Çaykur Rize deplasmanına galibiyet...
- Cimbom şampi... 06 Mayıs 2019, Pazartesi Ligin şampiyonunu büyük ölçüde belirleyecek kazananın büyük avantaj yakalayacağı müthiş bir derbi bekliyordu herkes....