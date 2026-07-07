Peşinen söyleyelim: Asla yapmasını istemeyiz, hiç kimse de yapmasın zaten...! Ardından soralım:

Malum şahıs; aynı mizah maskeli kepazeliğini, Mustafa Kemal için yapabilir mi? Tevrat ya da İncil için, Aleviler için yapabilir mi...?! Mesele Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (sav) olunca, bir anda belli çevreler mizah, ifade özgürlüğü ve sanat savunucusu haline geliyor. Kur'an-ı Kerim, mizah konusu olamaz, Peygamberimiz iğrenç mizah maskeli saldırılara alet edilemez, İslam dini ile dalga geçilemez. Bu yapılan nefret suçudur, kepazeliği, mizah, şaka, komedi, hiciv, ifade hürriyeti falan diyerek asla yumuşatamazsınız.

SİVAS, MADIMAK, BAŞBAĞLAR.

Madımak ve Başbağlar acılarını, yıl dönümlerinde büyük bir kalp sızısı ile hatırlıyorum. Milletimizi, etnik köken veya mezhep farklılığı üzerinden ayrıştırmak ve birbirine düşman etmek isteyenler, o zaman sahnede idiler; şimdi de varlar ve aramızdalar. İki büyük acımızda da halkımızı birbirine düşürmek ve Alevi- Sünni kavgası çıkarmak için çalışan sinsi yılanlar vardı. Denedikleri ve peşinde oldukları, bir iç savaştı. Fitnenin tohumunu ekenleri ve failleri bütün kalbimle lanetliyorum.

NATO DÜŞMAN MI DOST MU...?

Bütün dünyada devletler ve liderler üzerinde büyük bir saygınlığı ve ağırlığı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da NATO zirvesi münasebetiyle çok önemli misafirler ağırlayacak.

Zirvenin dünyanın ve NATO'nun geleceği için tarihi bir anlamı ve önemi olduğu biliniyor. Bu vesile ile Türkiye için NATO tarihini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aslında NATO adlı bu tuhaf örgüt, bizzat kendisi, Türkiye Cumhuriyeti için tehlike arz etmiş olmuyor mu...? FETÖ mensubu, asker kılıklı şerefsiz teröristler, NATO tarafından korunup, kollandılar. Bu subay görünümlü iğrenç insanlar, haindir, katildir, ülkemizde kan dökmüşlerdir ve teröristtir. FETÖ adlı örgütün mensuplarıdır. Bunlar arasında halen kaçaklar vardır, NATO'ya sığınmışlardır. Bu durumda NATO bizzat kendisi, teröre ve teröriste yardım ve yataklık yapmış olmuyor mu?... Ayrıca asker olmayan FETÖ mensupları da NATO üyesi ülkelere kaçmadılar mı..? Sığınmadılar mı...? Kendilerine maaş bile bağlanmadı mı...?

ÜYELER CANİLERİ İADE ETMEDİLER.

Peki; 1984'ten bu yana PKK saldırılarına muhatap olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı NATO üyesi ülkeler, kimin yanında yer almışlardır...? PKK terör örgütü mensuplarını ve PKK sevicilerini, yıllardır NATO üyesi ülkeler koruyup kollamadılar mı...? Resmen iadelerini istediğimiz teröristlerin kaç tanesini iade ettiler...? Yani sonuç olarak; NATO üyesi ülkeler, başından beri PKK ve PKK sevicilerle, FETÖ ile birliktedirler.

DÜŞMANLARIMIZ HEP KOYNUNDA.

Sadece PKK/PYD/YPG ve FETÖ değil... Türkiye'yi hedef almış, DHKP/C ve diğer bütün terör örgütleri ve teröristler de senelerdir NATO üyesi ülkeler tarafından hem korunmakta hem de desteklenmektedir. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'dir. DHKP/C terör örgütü üyesi Fehriye Erdal senelerce Belçika değil miydi...? Bu eli kanlı terör örgütü ve mensupları, Belçika'da özenle korunur, kollanır ve beslenirler.

Belçika'da, başkent Brüksel'in göbeğine, Türkiye'de terör eylemlerine katılanların ve hatta canlı bomba olarak kendini patlatanların posterlerini asmadılar mı?... Yıllardır terörist elebaşlarını parlementolarında ağırlamıyorlar mıydı...? Yani; NATO'nun merkezinin bulunduğu ülke, aynı zamanda Türkiyede kan döken cinayet şebekeleri ve canilerin de merkeziydi. NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarını koynunda saklamıştı...